Del infierno al cielo: el ‘diablo’ revivió en el Pascual

En Cali, frente a su gente y con las papas quemando, los diablos rojos respiran bocanadas de aire en medio de la tensión. Tres puntos que saben como a un dulce manjar blanco y alivian de momento la situación del conjunto caleño.

Una tarde noche mágica del cuadro escarlata que le da hoy al técnico Lucas González la posibilidad de retomar el camino. Desde el inicio y con Adrián Ramos a la cabeza del ataque, América fue el que salió a proponer durante todo el partido ante un Santa Fe que se quedó a esperar la propuesta del local.

La pelota quieta, recurso que ha sido punto fuerte de Santa Fe hoy se convirtió en su verdugo. Al minuto 28 el balón que cobra Edwin Cardona de tiro libre empalma entre las cabezas de Iván Scarpeta y Adrián Ramos, y cayendo en el aire al estilo del goleador nato, Ramos le da la puntada final que abre el marcador en el 1-0 del primer tiempo.

Santa Fe intentó despertar del campanazo que había hecho América y sin embargo, no logró tocar las puertas del arco de Soto. Pese a que Jersson González sigue en el equipo mientras que se habló de una supuesta transferencia al fútbol francés que no se dio por ser fraudulenta, Santa Fe no logró generar mayores jugadas de peligro en el arco custodiado por Jorge Soto. De cuatro disparos, tres llegaron al arco pero sin gran riesgo de gol.Y

a en el segundo tiempo, los diablos rojos terminarían de sentenciar el juego que hoy mantiene con vida y aún en su cargo a González y su cuerpo técnico. Bastaron cinco minutos para que América condenará a Santa Fe a la derrota. Nuevamente la pelota quieta protagonista del partido. Desde los pies de Cardona, cobro de tiro de esquina desde la parte suroriental, el balón golpea en la espalda de Ramos, rebota en las cinco con 50 y en la jugada dividida llega Andrés Sarmiento que desde el banco finalizó el partido.

Posterior a los goles se dieron otras dos jugadas importantes; la primera una revisión en el VAR por un posible penal que terminó echando para atrás el juez Carlos Ortega. La segunda jugada fue la tarjeta roja que recibió el argentino Fabián Sambueza quien debido a un balón dividido termina generando una acción de juego peligroso recibiendo la segunda tarjeta amarilla y yéndose expulsado del partido.

Tras la presión de la hinchada escarlata que pedía la salida del técnico Lucas González, hoy los referentes escarlatas quienes dijeron que lo respaldan cumplieron con su palabra. Cardona, Ramos, Portilla y los demás integrantes del plantel caleño parecen declarar el inicio del cambio en el proceso de la mechita.

La próxima salida del América será el próximo miércoles 30 de agosto visitando al Unión Magdalena en el Sierra Nevada. Por su parte, el conjunto albirrojo se verá las caras ante el Junior de Barranquilla el sábado 2 de septiembre.