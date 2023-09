Previa Atlético Nacional vs Envigado FC: El cuarto contra el último

Este Sábado, Atlético Nacional recibe a Envigado FC en el marco de la fecha 15 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-II, los equipos pasan momentos completamente diferentes, pues Nacional está muy cerca de la clasificación a la siguiente instancia de la Liga, mientras que Envigado está demasiado lejos de clasificar y piensa más en el descenso.

Nacional, por un paso más hacia la clasificación

Teniendo en cuenta la tabla de posiciones, Atlético Nacional pasa un buen presente, pues luego de disputar 14 fechas, se encuentra en la posición número cuatro de la tabla de posiciones con 24 puntos, esto tras ganar siete partidos, empatar tres y perder cuatro, además cuenta con una diferencia de gol de +8, esto tras anotar 21 goles y haber recibido 13.

El elenco verdolaga viene mostrando un juego bastante irregular, pues como local está invicto y tiene 100% de efectividad, pero como visitante en el marco de la Liga aún no convence, pues de ocho partidos en esta condición, solo ha podido ganar uno, además el equipo se complica bastante ante los rivales de tradición, ya que a los equipos denominados chicos es a quién le gana, pero ante los rivales de más peso se complica y hace partidos bastante discretos, esa es una crítica bastante recurrente al director técnico William Amaral quién está tranquilo con el proceso que está llevando hasta el momento, quizá un aliciente para Nacional es su más reciente marcador como visitante por Copa, pues se impuso ante Águilas Doradas 0-3 mostrando un buen juego y ganándole a uno de los mejores equipos del semestre y quién no había perdido en su casa hasta el momento.

Con relación al juego anterior y para disputar el partido frente a Envigado FC, Atlético Nacional presenta varias novedades el su nómina de convocados, el entrenador William Amaral llamó una nómina bastante alterna, las variantes en la nómina son; Luis Marquínez, Cristian Zapata, Felipe Aguirre, Álvaro Angulo, Nelson Deossa y Óscar Perea quienes salen del listado, mientras que; Harlen Castillo, Sergio Mosquera, Cristian Castro, Samuel Velásquez, Yair Mena y Tomás Ángel ingresan al grupo de concentrados.

Lista de convocados

Envigado, el 'Naranja' quiere seguir en primera

Hablando de la tabla de posiciones, Envigado FC cuenta con un muy mal presente, pues luego de 14 fechas disputadas, se ubica en la casilla número 20 de la tabla de posiciones con ocho puntos, esto tras ganar un partido, empatar cinco y perder los ocho restantes, además, ha anotado ocho goles, pero ha recibido 19, para una diferencia de gol de -11.

La cantera de héroes pasa por quizá su peor momento en los últimos años, pues no solo es último del campeonato, si no también ha cambiado varias veces de entrenador, inició la Liga con Alberto Suárez, pero solo estuvo hasta la segunda fecha en el empate ante La Equidad, luego para la tercera jornada llegó Andrés Orozco quién se venía desempeñando como entrenador de equipo Sub-20, pero quién no lo logró dar los resultados esperados al elenco naranja, por esto mismo se dio su salida y justamente para enfrentar al rival de turno que es Atlético Nacional, llegó Dayron Pérez, con quién Envigado espera recomponer el camino, salir de la conversación con el descenso y mejorar su juego con el que ha dejado bastantes dudas.

Posibles formaciones

Atlético Nacional: Kevin Mier; Édier Ocampo, Juan José Arias, Cristian Castro, Samuel Velásquez; Robert Mejía, Jhon Duque; Brahian Palacios, Juan Pablo Torres, Jader Gentil; Eric Ramírez. D.T.: William Amaral.

Envigado FC: Joan Parra; Gendry Cuervo, Yilson Mosquera, Andrés Cadavid, Yeferson Rodallega; Felipe Jaramillo, Daniel Zapata; Hayen Palacios, Daniel Arcila, Luis Díaz; Bayron Garces. D.T.: Dayron Pérez.

Equipo arbitral

Central: Wilmar Roldán - Antioquia

Asistente Nro.1: Jorge Sanna - Norte

Asistente Nro.2: Camilo Portela – Cundinamarca

Cuarto Árbitro: Alejandro Moncada - Antioquia

VAR: Óscar Gómez - Antioquia

AVAR: Luis Picón - Antioquia

El historial reciente entre ambos equipos se encuentra a favor de Atlético Nacional, pues de los últimos cinco compromisos disputados, el verdolaga se ha impuesto en dos ocasiones, se han registrado tres empates y Envigado FC no ha logrado ninguna victoria, en cuanto a goles, el historia también lo domina Atlético Nacional con ocho goles frente a cuatro de Envigado FC.

El encuentro entre Atlético Nacional y Envigado FC se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín e iniciará a las 6:10 p.m. hora colombiana, con transmisión de Win Sports +.