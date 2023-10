El DIM de Alfredo Arias, un equipo lleno de gallardía

Independiente Medellín se acerca a la clasificación en el Torneo Finalización 2023. El equipo dirigido por Alfredo Arias supo reponerse a la adversidad de una expulsión y de dos goles del Once Caldas para llevarse un punto del Estadio Palogrande de Manizales.

Desde el comienzo, las cosas no fueron fáciles para el Medellín. Desde el minuto 4, Jonathan Marulanda fue amonestado por un fuerte choque con un rival, acción que milagrosamente no fue tarjeta roja, teniendo en cuenta el nivel arbitral del fútbol colombiano. Si bien el primer tiempo no tuvo muchas emociones, Daniel Londoño tuvo la opción más clara con un remate al poste derecho.

Pero las cosas se pusieron más complicadas todavía en el segundo tiempo. Alfredo Arias, que había incluido a Víctor Moreno en la formación titular, tuvo que sustituirlo por una molestia muscular; Medellín se quedó con un jugador menos cuando Jonathan Marulanda fue expulsado al minuto 59 por doble amonestación tras una mano en el área, que derivó en el penalti que Dayro Moreno convirtió en gol al minuto 61.

Reacción inmediata del DIM

Cuando todo parecía ser un momento confuso, los jugadores del Medellín dieron un golpe certero para responder al gol inicial en el partido. Andrés Ricaurte se avivó en un tiro de esquina y Luis Manuel Orejuela, quien entró para suplir la ausencia de Marulanda, desbordó en el área y tiró un centro que despejó mal la defensa del blanco blanco y esta situación la aprovechó Daniel Torres para mandar el balón adentro del arco y empatar el partido al minuto 65.

El conjunto de Alfredo Arias sufriría otro golpe al minuto 74, cuando Juan David Cuesta volvió a adelantar en el marcador al Once Caldas, luego de recibir un gran servicio de Luis Felipe Pérez y definió por encima del arquero José Chunga.

Pero, una vez más, el Medellín mostró resiliencia y tal como en la primera ocasión, empató el partido de nuevo cuatro minutos después de sufrir la caída de su pórtico. Andrés Ricaurte volvió a avivarse con la pelota en sus pies, esta vez en un saque de arco rápido que hizo Chunga, para que luego 'El Flaco' encontrara un espacio en la defensa del Once Caldas, que aprovechó perfectamente Anderson Plata para escaparse por la banda derecha, recortar hacia adentro y definir con pierna zurda para poner el 2-2 al minuto 78.

Lo del Medellín ya era una muestra de pundonor, que estuvo a punto de ser épico, porque el mismo Anderson Plata tuvo en el último minuto de la adición la oportunidad del 3-2, pero envió el balón por encima del arco.

Así fue como el Medellín de Alfredo Arias, con un primer tiempo por debajo de las expectativas, con una expulsión de por medio, con algunos niveles individuales decepcionantes, con dos goles que golpeaban en lo psicológico y demás, demostró a sus hinchas que tiene ambición, que cuando el fútbol falta, la actitud no la negocia y que plantará cara ante cada adversidad, como buena representación a lo que es la historia de la institución.

El próximo reto del medallo será lograr la clasificación a las semifinales de la Copa BetPlay ante Cúcuta Deportivo, en una serie que va ganando 1-0 tras el primer duelo en el General Santander.