Partido tenso: Once Caldas y Medellín se quedaron con ganas de victoria

El Once Caldas recibió en casa a Independiente Medellín por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor. Tras cuatro fechas sin conocer la victoria, el conjunto caldense no logró mantener el resultado en dos ocasiones y terminó conformándose con el empate.



El partido tuvo una primera parte muy intensa, en la que el Once Caldas se vio resistente ante los ataques de Medellín, pero también propinaba buenas salidas y ocasiones de gol, que, a pesar de ser buenas, no lograron ser lo suficientemente contundentes para convertirse en gol.

Los goles llegaron en el segundo tiempo y, Dayro Moreno, fue el encargado de dar el primer tanto al minuto 60' con un penalti que le dio la ventaja parcial al conjunto blanco, ventaja que, no fue lo suficientemente duradera, ya que minutos después, Daniel Torres, marcó el empate al 64', lo que volvió a poner al Once Caldas en condición de volver a buscar la victoria.

El partido tuvo un aire particular, uno que dejaba ver jugadores que luchaban por conseguir el balón, que hicieron ocasiones de juego y brindaron un buen espectáculo a la hinchada, esto, era algo que no se veía desde el clásico cafetero, en el que el blanco blanco de Manizales, ganó 2-1 ante Deportivo Pereira.

En el minuto 74', Juan David Cuesta, volvió a adelantar al Once Caldas, tras una jugada colectiva que culmino en un golazo, pero, así como sucedió con el gol de Dayro, Independiente Medellín se llenó de ganas y lo demostró con Anderson Plata, que, al minuto 77' volvió a anotar para el conjunto paisa.

Dentro de la hinchada hay un aire de confort tras el partido, algunos hinchas se alegran de que el Once Caldas esté recuperando su buen nivel de juego y otros opinan que a pesar de jugar bien hay que ganar: "La verdad es que yo hace mucho no veía el equipito tan activo, me alegra que le metan, porque uno paga una boleta bien cara para apoyarlos y disfrutar de un buen juego (...) ellos deben responder", Juan David Zapata, hincha de la barra de Holocausto Norte.

Es curioso ver como Estadio Palogrande no había recibido tantas tarjetas desde el semestre 2023-I. Los amonestados en el encuentro fueron: Jonathan Marulanda en el minuto 6' y 59', Jorge Cardona al 16', también Anderson Plata recibió la amonestación al 22' y Sherman Cárdenas en el 24'. Además, el blanco blanco repite un resultado que ya es familiar frente a Independiente Medellín, el conocido 2-2...

El siguiente partido del Once Caldas será el próximo domingo 8 de octubre a las 8:00 p.m. contra el club Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia, encuentro correspondiente por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor.