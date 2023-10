Juan Castilla “Me da un sentimiento encontrado irme”

La Selección Colombia sub-23, dirigida por el director técnico Héctor Cárdenas, dio a conocer este lunes 2 de octubre la lista de los 20 jugadores que irán a los Juegos Panamericanos. Uno de estos jugadores es Juan Andrés Castilla, volante del Deportivo Cali que con pocos minutos en cancha ha demostrado tener condiciones para estar en el once inicial de Jaime de la Pava.

Castilla, ha sido determinante en los minutos que estuvo en cancha cuando el Deportivo Cali enfrentó y venció al Unión Magdalena en Santa Marta y en el más reciente frente al Alianza Petrolera, compromiso en el que fue elegido como el mejor de la cancha.

Nació en Cali, pero a muy temprana edad viajó y creció en los Estados Unidos, país donde comenzó su carrera futbolística y lograr su debut como profesional en el Huston Dynamo, paso fundamental para su carrera ya que fue la vitrina necesaria con la que fue convocado a la Selección Colombia sub-20 que participó en el suramericano realizado en Colombia 2023 y en el mundial de la misma categoría disputado en Argentina.

En entrevista reciente en Zona Libre de Humo Radio, Castilla compartió algunas opiniones sobre su convocatoria a la Selección Colombia sub-23:

“Yo quiero lo mejor por el Cali, quiero que el equipo se meta a los 8, que peleemos campeonato y me da un sentimiento encontrado irme. Pero, yo creo que a cualquier jugador uno le dice que va a representar a su país no lo piensa mucho. Uno nunca sabe cuando es la última vez que se pueda poner la camiseta de Colombia y yo le doy mucho valor a la oportunidad que me han dado y me siento muy agradecido, muy bendecido y me gustaría mucho representar a Colombia de nuevo”.

“Seguro que en los años que vienen voy a poder luchar bastantes temporadas con el Deportivo Cali, llevarlos a los 8 y si Dios quiere pelear más campeonatos”.

Frente a esto, los hinchas no han parado de expresar su sentimiento de tristeza en las redes sociales al saber que Castilla se perderá, como mínimo, los partidos frente al Deportes Tolima (rival directo) y frente al América de Cali, su rival de patio y al cual no vence hace varios partidos. Además, Castilla se ha convertido en poco tiempo el dueño de los cobros con pelota quieta y con los cuales lograron lastimar al Unión Magdalena y a Alianza Petrolera, sus dos rivales más recientes.

Sin duda, no será una tarea fácil para el Jaime de la Pava remplazar a Castilla después de haber encontrado un equilibrio en el medio campo, pero deberá ser la oportunidad para que jugadores como Gian Franco Cabezas y Kevin Salazar suban su nivel deportivo y logren aumentar la competencia por el puesto.