Previa Unión Magdalena vs Atlético Nacional: duelo clave para las aspiraciones de 'bananeros' y 'verdolagas'

La fecha 16 de la Liga BetPlay 2023-II arriba a Santa Marta para presenciar un partido de intereses particulares para cada uno de los equipos en disputa: Unión Magdalena, a cuatro puntos del octavo y con un partido menos, espera sumar de a tres para meterse en la pelea por clasificar, pero sobre todo por salir de la zona de descenso. Por su parte, Nacional, tercero de la clasificación, buscará estar más cerca de su paso a cuadrangulares con una victoria como visitante.

El más reciente enfrentamiento entre ambos fue el 26 de abril de este año, en Medellín, por la jornada 16 del torneo Apertura, con victoria verdolaga por 2-0, con doblete de Jefferson Duque. Jugando en Santa Marte, el último duelo de estos dos equipos en suelo samario fue un empate 2-2, válido por la octava fecha del torneo Clausura del 2022; los goles del local los anotaron el argentino Diego Chávez (hoy en Atlético Bucaramanga) y Ricardo Márquez, mientras que los tantos de Nacional fueron anotados por Jarlan Barrera (hoy apartado del equipo).

En el historial más reciente, estos equipos se han enfrentado cinco veces en los últimos cuatro años, dejando una victoria del ciclón, un empate y tres triunfos verdolagas.

Unión Magdalena espera conseguir una victoria que le sirva de bálsamo

El ciclón bananero no se encuentra en su mejor momento, y la tabla del descenso se lo recuerda fecha tras fecha. A cinco fechas de finalizar el 'todos contra todos' de la Liga, el equipo samario se está yendo a la segunda categoría del fútbol colombiano: con 74 puntos en 74 partidos jugados y un promedio de 1,04, se encuentra a 0,9 puntos de Jaguares, el último equipo que, hasta ahora, se salvaría de descender.

Con este panorama, y sabiendo que Jaguares perdió su partido, si Unión le gana a Atlético Nacional, lograría un promedio de 1,06, que no le permitiría subir posiciones, pero que le evitaría empeorar su promedio, el cual podría subir si además logra sacar rédito de su partido pendiente ante Millonarios por la fecha 15.

Ahora, si el resultado es adverso y pierde el partido, el promedio bajaría radicalmente a 1,02 y estaría mucho más cerca del último lugar (Huila con 1,00 y con opciones de mejorarlo) que del puesto de salvación (Jaguares con 1,12), lo que significaría un duro golpe a las aspiraciones de mantenerse en la A, regresando a la segunda división luego de dos años.

Por otro lado, y aunque el objetivo principal es mantener la categoría, Unión Magdalena suma 18 puntos en 14 partidos y ocupa la posición #12 en la actual Liga, a cuatro unidades del octavo lugar (Alianza Petrolera con 22 puntos en 15 partidos), por lo que, de ganar, escalaría a la décima casilla (21 puntos) y se pondría a solo una unidad del grupo de los ocho y con un partido pendiente con miras a disputar los cuadrangulares finales del campeonato.

Así, Unión Magdalena espera dar la sorpresa y seguir vivo en las dos tablas en las que está comprometido. Los samarios buscarán volver a ganar en su estadio luego de dos partidos consecutivos sin sumar de a tres (3-4 vs Cali y 1-1 vs Once Caldas) para poder afirmar su horizonte.

Nacional buscará una victoria que lo acerque a los cuadrangulares

Con 27 puntos, Atlético Nacional es tercero del campeonato y de lograr el triunfo en casa de Unión, sumaria 30 unidades que, si bien matemáticamente no le asegurarían la clasificación, sí lo dejarían con un porcentaje alto de estar dentro del grupo de los ocho a falta de 5 fechas para el final.

Si bien el verdolaga no es el mejor visitante de la liga (en ocho partidos solo ha ganado uno, ha empatado tres y ha perdido cuatro), se enfrentará a uno de los peores locales: Unión Magdalena solo ha logrado dos triunfos en su casa en 8 compromisos. Por eso, y aunque la estadística marque que el resultado más posible es un empate, las aspiraciones de ambos equipos llevan a pensar en un duelo donde ambos irán a buscar el triunfo.

Para este partido, el rey de copas presenta algunas novedades en su lista de convocados en comparación con su último compromiso: Samuel Velásquez y Cristian Zapata no harán parte de la nómina, mientras que Juan José Arias, Jader Gentil y Maximiliano Cantera vuelven a ser llamados por el técnico William Amaral.

Posibles formaciones

Unión Magdalena: Carlos Bejarano; José Mercado, Antonhy Bedoya, Ronaldo Lora, Nicolás Gil; Cristian Sención, Alexander Mejía, Fabián Cantillo; Daiver Vega, Ricardo Márquez, Gustavo Torres.

Atlético Nacional: Kevin Mier; Édier Ocampo, Cristian Castro, Felipe Aguirre, Álvaro Angulo; Robert Mejía, Nelson Deossa; Dorlan Pabón, Brahian Palacios, Oscar Perea, Eric Ramirez.

Equipo arbitral

Central: Edilson Ariza – Santander

Asistente Nro.1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente Nro.2: Jesús Otero – Sucre

Cuarto Árbitro: Álvaro Meléndez – Magdalena

VAR: Never Manjárrez – Córdoba

AVAR: Lizmail Suárez – Bolívar

Unión Magdalena y Atlético Nacional jugarán este 7 de octubre a las 6:10 p.m. en el estadio Sierra Nevada, partido válido por la fecha 16 del torneo Clausura de la Liga BetPlay 2023, y tendrá transmisión de Win Sports+ y VAVEL.com.