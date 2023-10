Alfredo Arias: "No estamos clasificados"

Después de una semana compleja tras la eliminación de copa, Independiente Medellín afrontaba la fecha 16 de la liga ante su gente con el deseo de volver al triunfo y despejar las dudas que había generado aquella sorpresiva eliminación, y lo consiguió. Con anotaciones de Luciano Pons a los solo 3 minutos de partido y de Edwin Cetre de penal, el poderoso venció 2-0 al Atlético Huila en el Atanasio Girardot.

El resultado

El entrenador de 64 años se refirió a la victoria de su equipo tras el golpe que habían recibido esta misma semana por copa: “No era fácil sacudirse la tristeza de la eliminación y la pena de no haber podido responderle a la gente y a nosotros mismos. No era fácil jugar el partido de hoy. Lo bueno que hicimos fue repetir lo que veníamos haciendo bien en el resto del campeonato. Recuperamos muy rápido la intensidad para ir arriba de ellos y llevar siempre el juego a cancha rival. Esos patrones se fueron repitiendo y así llegaron los goles”.

El rival

Arias también se refirió al rival de turno, el Atlético Huila que a pesar de tener algunos buenos momentos durante el torneo, no ha podido consolidar una idea y está muy comprometido con el descenso: "Tuvimos un rival enfrente que se está jugando la vida y sabíamos que debíamos tener mucho cuidado con un gol de ellos nos ponía todo ese peso emocional en contra".

El desarrollo del partido

A pesar de que el equipo nunca sufrió, Alfredo Arias no quedó del todo satisfecho con el desarrollo del juego: "Nos expusimos en el primer tiempo a alguna transición con Gil, lo solucionamos pero nos expusimos. Lo hicimos porque seguimos con el mismo plan pese a ya haber hecho dos goles. Seguíamos jugando a la misma velocidad, buscábamos la profundidad, queríamos hacer el tercero y no consolidábamos el segundo", además también se refirió a los cambios que realizó y que cambiaron la dinámica del equipo: "Hicimos algunos cambios obligados por fatiga muscular, por golpes, amarillas. Los muchachos que entraron nos dieron la pausa para el juego, tenencia de pelota, tranquilidad. Nos faltó ser más profundos y liquidar el partido".

¿Clasificados?

Medellín alcanzó la cifra de 29 puntos, misma cifra con la que clasificó a los cuadrangulares en el apertura, sin embargo, Arias no cree que el equipo ya esté clasificado y no piensa rotar el equipo por esta situación: "No he hecho cambios de nómina, de nombres o posiciones porque quisiera. No es una elección que parte de mí, si hubiera un campeonato normal. Seguramente han visto que en todos los equipos anteriores que he dirigido, al no estar tan acuciados por el fixture, la nómina se repetía muchísimo en la mayoría de los puestos. Acá había que decidir poner el mejor equipo posible en el próximo partido. Esa es la decisión. Ahora voy a poner el mejor equipo posible en el próximo partido. No voy a tomar una decisión de rotación a priori porque supuestamente estamos cerca del objetivo".

El próximo reto de Medellín y Alfredo Arias será el clásico paisa por la fecha 17 de liga, donde ambos equipos buscarán consolidar su clasificación y mostrar una mejor versión que ayude a despejar dudas sobre su momento deportivo.