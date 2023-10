Independiente Santa Fe se despidió con la cabeza en alto de la Copa Libertadores Femenina

Las actuales campeonas de la Liga Colombiana Femenina, se despidieron de la Copa Libertadores Femenina en la fase de grupos, una sorpresa para los seguidores de Independiente Santa Fe que soñaban con un triunfo de las leonas en la Libertadores.

Las primeras campeonas que trabajaron en la pre temporada y reforzaron su equipo para la participación de la Copa Libertadores Femenina, se despidieron muy rápido del torneo, luego de no lograr clasificar dentro de los dos primeros puestos de su grupos, al ganar el encuentro ante Universitario, perder ante Olimpia y empatar ante Universidad de Chile el juego que definía el paso a cuartos de final.

Independiente Santa Fe Femenino que tenía a favor la pre temporada trabajada, los refuerzos, el título de campeonas actuales de la liga, la localía y su hinchada acompañando, se quedo en la fase de grupos, a lo que su director técnico, Omar Ramírez comentó: "el fútbol es de concretar, Santa Fe mereció pero no hizo los goles. Estamos tristes porque teníamos el equipo para hacer mejores cosas, la ilusión para hacer mejores cosas, pero esto es totalmente mío, a las chicas las acabo de felicitar y me quedo con lo bueno de este año, a veces el fútbol es injusto".

Impotencia es la palabra con la que el director técnico y campeón de Independiente Santa Fe define la eliminación temprana de la copa, "Impotencia porque lo teníamos y una sola jugada en la que no estuvimos tan atentas, no la cobraron, habíamos controlado a la U pero no fuimos contundentes entonces quedamos con la impotencia que pudimos cerrar el partido antes y no lo hicimos", agregó el técnico.

Sobre su futuro Omar fue claro al indicar que se ha hecho un buen grupo, un buen trabajo, pero que entiende que Santa Fe es Santa Fe y quedar eliminado en fase de grupos, puede definir muchas cosas. "Me quedo con lo que es Santa Fe, su juego, el crecimiento que tuvieron las jugadoras jóvenes este año, la experiencia de las jugadoras que nos reforzaron para la Copa. Gaitán se va uy agradecida porque acá se sintió renovada, quiso estar, por sus compañeras, el ambiente y el apoyo que tuvo desde Santa Fe", puntualizó Omar Ramírez.

Por su parte Sofía García, habló de las sensaciones que le dejó la eliminación, "impotencia es lo que sentimos, porque es final de un proceso de una familia, de un equipo que se volvió muy fuerte en camerino, es eso lo que sentimos en este momento. El profe sabe el equipo que tiene, pero todas somos muy maduras, sabemos que hoy se llora pero tenemos que levantarnos", comentó Sofía García en la zona mixta.

Su compañera Carolina Arias, quien llegó apoyar y aportar su experiencia para las primeras campeonas en esta competencia internacional también dio sus impresiones sobre esta temprana eliminación, "Sensación de impotencia, de tristeza, pero también tiene que ser de agradecimiento, mostramos un buen fútbol, así estemos eliminadas, pero eso también es importante", comentó.

"El corazón, no e arrepiento hoy de ser parte de Santa Fe, de haber pasado por acá en esta Copa Libertadores, del gran camerino que tiene y obviamente de las grandes jugadores que tiene, estoy muy agradecida por eso", agregó Carolina.

Sobre su futuro, Carolina fue clara al decir que en este momento, descansará, "respeto todas las instituciones, veo todas las propuestas, pero este es mi presente y mi presente hoy termina, esperemos que puerta mi carrera abre y escoger la mejor opción", puntualizó Arias.