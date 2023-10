Willer Ditta: "Voy a dar lo mejor de mi para aportarle a la Selección"

Luego de salir de Junior de Barranquilla, Willer Ditta ha tenido grandes presentaciones con sus equipos, pues en Newell's Old Boys de Argentina dejó buenas sensaciones y ahora en su nuevo Club Cruz Azul de México lo ha hecho de gran manera, lo que avala su llamado a la selección Colombia en esta ocasión, justamente el defensor central entregó sus declaraciones sobre el trabajo que ha venido desarrollando para ser convocado a la tricolor: "Venía trabajándome muy bien para poder tener esta oportunidad, gracias a Dios se me da en esta ocasión y disfrutándolo mucho, vengo con mucha mentalidad de poderle aportar y en cualquier circunstancia si se me da la oportunidad de poder jugar sin duda voy a dar lo mejor de mi para aportarle a la Selección".

Willer Ditta juega habitualmente con su Club Cruz Azul en la CDMX que está a 2,240 metros sobre el nivel de mar y la Selección Colombia va a jugar su próximo partido frente a la Selección de Ecuador en la ciudad de Quito que está a 2,850 metros sobre el nivel del mar, el jugador colombiano dejó sus sensaciones sobre si es un ítem de ventaja tener un poco más de adaptación a la altura que sus compañeros de saga y si el técnico le ha hablado algo de este tema: "hasta el momento no, ellos lo tienen claro también que yo vengo de jugar en la altura, así que sin duda tengo un poco más de adaptación que algunos de mis compañeros, pero transmitiendo también esa seguridad y esa confianza al equipo para poder ir a encarar al partido de la mejor forma".

Uno de los jugadores más destacados en Ecuador es Enner Valencia, quien además es el capitán y uno de los hombres de mayor experiencia en el plantel, Ditta entregó su análisis sobre este jugador y como contrarrestar sus habilidades: "Es un jugador muy físico, muy rápido, muy inteligente, que tiene ya una gran experiencia, así que vamos a tener que contrarrestar sus ataques, hay que tenerlo marcado desde muy cerca y esperamos nosotros poder estar finos ese día para poder defender de la mejor forma".

El partido de la fecha cuatro de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026 frente a Ecuador, se llevará a cabo el próximo martes 17 de Octubre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito, Ecuador y tendrá como hora de inicio las 6:30 p.m. hora colombiana.