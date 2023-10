Arturo Reyes: “Con 30 puntos y la diferencia de gol que tenemos, vamos a clasificar”

El entrenador Arturo Reyes compartió sus sensaciones luego de la derrota 1-0 de Junior ante Millonarios, este sábado, en el estadio El Campín, por la Liga-II, y aseguró que, para él, su equipo tuvo un buen segundo tiempo: “Junior empezó el partido tratando de imponer condiciones. Cometimos un error que ya hemos cometido en otros juegos. El equipo, después del error, tuvo unos minutos en lo que le costó meterse en el juego. En el segundo tiempo el equipo poco a poco se fue tomando confianza, intentó buscar el arco contrario. Se hizo un partido al final, con un hombre menos, en el que nos desubicamos, en el que no estuvimos concentrados después de la expulsión”, manifestó el orientador.

“Millonarios hizo su trabajo, no fue ese equipo arrollador que está acostumbrado a tener una gran posesión y a meter a su rival en el arco. Junior, sobre todo en el segundo tiempo, compitió bien, de no ser por los errores que hemos cometido me parece que era un partido tranquilo para sumar en Bogotá”, complementó.

Sobre lo que buscó en el partido explicó: “Independientemente de la nómina que Millonarios tuviera para el juego, nuestra intención siempre era ir al frente, disputarle la posición. Millonarios tiene mucho tiempo de trabajo, es peligroso con el balón. Nosotros intentamos quitarles el balón, estar lo más arriba posible, por momentos se dio y en otros no”.

El samario dijo que deben seguir mejorando en el juego aéreo, debido a que es una de las falencias que han mostrado este semestre: “Es cierto, hemos recibido varios goles de pelota quieta. El gol de Millonarios fue de una pelota quieta, de un rechazo, nos equivocamos ahí. Fue muy temprano el gol. El equipo había empezado haciendo un buen trabajo. En el segundo tiempo mejoramos mucho, competimos bien, pero nos sigue faltando algo de profundidad, de atreverse más en ataque”, analizó.

El técnico explicó el cambio de Luis González: “Buscamos ampliar el campo. Necesitábamos un hombre que estuviese todo el tiempo abierto por la izquierda nuestra. ‘Cariaco’, minutos antes, tuvo dos posibilidades buenas de habilitar a sus compañeros, de rematar al arco, pero estaba muy centralizado y necesitábamos abrir el juego con Déiber (Caicedo) y con alguien más por la izquierda. Ya teníamos por dentro a Fredy (Hinestroza), Hómer (Martínez) y Didier (Moreno) y le estábamos ganando la mitad del campo a ellos”.

El estratega también mostró su preocupación por las expulsiones que lleva el ‘Tiburón’ este semestre: “Son evitables estas expulsiones. Tenemos que revisar las jugadas con los futbolistas. Hay que tener un poco más de calma, pensar un poco más en lo que vamos a hacer cuando emocionalmente nos sentimos agredidos. Es un tema que preocupa, que hay que ponerle cuidado. En estos juegos que hacen falta no puede pasar que volvamos a terminar con 10 hombres”, señaló.

Por último, Arturo se mostró confiado en que podrán clasificar a los cuadrangulares semifinales ganando los tres partidos que le quedan: “Tenemos 21 puntos, faltan tres partidos, dos de local y uno de visitante. Con la diferencia de gol que tenemos vamos a clasificar”, concluyó.