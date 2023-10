Declaraciones en Atlético Nacional tras el juego ante Palmeiras

Atlético Nacional quedó fuera de la disputa por la Copa Libertadores femenina 2023 luego del compromiso ante Palmeiras válido por la semifinal del torneo, un dura eliminación ya que era el último equipo colombiano que quedaba en el certamen, Jorge Barreneche entrenador de Atlético Nacional dejó sus impresiones sobre lo que fue el encuentro y la dura eliminación: "Tristes por el resultado, porque no se logró pasar a la final que era nuestro objetivo, pero sinceramente muy orgulloso por nuestras jugadoras, por la forma como nos representaron, lucharon hasta el final, no se guardaron nada y feliz porque son jugadoras que demuestran el corazón que le ponen al juego y en eso no podemos reprocharles nada".

El partido frente a Palmeiras fue un compromiso bastante disputado, por momentos Palmeiras fue más, pero por otros momentos, Nacional fue superior, justamente Carolina Arbeláez dejó sus impresiones de lo que fue el duelo frente a las brasileras: "Se compitió de principio a fin, fue un partido muy guerreado, pero considero que el equipo siempre estuvo a la altura, siempre buscó el partido, siempre intentó lo mejor con la pelota, la verdad que nunca había visto un equipo brasilero jugar con una línea de seis atrás, eso no lo imaginaba, ellas manejando el tiempo de esa manera, pero ya pesando de cara en el tercer puesto porque vinimos a hacer historia acá".

Las verdolagas jugarán el partido por el tercer puesto nuevamente ante un equipo brasilero, esta vez será frente a Internacional de Porto Alegre que perdió en la otra semifinal ante Cirinthians, Carolina Arbeláez se refirió sobre lo que hay que tener en cuenta y corregir para este próximo encuentro: "Debemos tener un poco más de contundencia, porque el partido que finalizó tuvimos buen trato de balón y tuvimos varias oportunidades de marcar gol, lastimosamente no se nos dieron, entonces yo creo que mejorar el tema de la contundencia y de la concentración todo momento en la parte de atrás, pero orgullosa del equipo, de cada una de las jugadoras que dio su 100% dentro del campo de juego".