Reacciones previas a la disputa del tercer lugar de Nacional Femenino

Atlético Nacional Femenino terminará su participación de la Copa Libertadores Femenina, hoy en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali, luego que dispute el tercer lugar ante Internacional, siendo las verdolagas las que mejor presentación tuvieron de los equipos colombianos en esta edición.

Luego de la derrota ante Palmeiras en la semifinal disputada en el estadio Metropolitano de Techo, de la ciudad de Bogotá, el martes pasado, las verdolagas y su director técnico hablaron sobre su experiencia en esta Copa Libertadores Femenina 2023, primer torneo disputado por ellas.

Ante los micrófonos de los diferentes medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, y con la sonrisa que caracteriza a Vanessa Córdoba dio sus impresiones: "estamos muy agradecidas por lo vivido en esta Copa Libertadores, por el apoyo, por ver a los hinchas, a los medios como ustedes que hacen el cubrimiento y le dan visibilidad al fútbol femenino, hoy nos despedimos de la lucha por la corona, pero no de la disputa por un encuentro más", comentó la guardameta.

Sobre el juego ante Palmeiras Córdoba manifestó, "fue un rival duro, pero es el fútbol brasilero, el cual nos lleva muchas ventajas, pero con todo y eso las tuvimos presionadas al punto de meter una línea defensiva más completa".

Sin duda alguna tener la Copa Libertadores Femenina en el país y la presentación de equipos como Atlético Nacional visibilizan ante los entes el fútbol femenino mucho más, "necesitamos todo el apoyo, que crezca el fútbol femenino y que sea tan fuerte como lo es el masculino en nuestro país, quedo demostrado que podemos luchar pero cuando se hace con mayores recursos se podría dar más", agregó Córdoba.

"Ahora quedamos a la deriva porque no sé sabe cómo será la próxima liga femenina, muchos equipos que no tienen el músculo financiero como lo tiene Nacional no pueden sostener el equipo femenino y quedamos todas en incertidumbres. Llegamos hasta donde llegamos y eso sin tener la regularidad de un torneo extenso", puntualizó Vanessa Córdoba.

Por su parte la jugadora Joselyn Espinales, habló sobre el juego que le plantearon a un rival como Palmeiras, "son las actuales campeonas de la libertadores femenina, y aún así se cerraron en su totalidad, porque les estábamos generando molestias cuando atacábamos, pero no fuimos contundentes a diferencia de ellas", comentó Espinales.

"La diferencia con estos rivales es que ellas te llegan una vez y una vez te castigan, nosotras perdonamos en cada llegada y oportunidad que tuvimos", agregó Joselyn.

Sobre el juego que tendrán por el tercer lugar, Espinales fue clara al indicar que: "tenemos que pasar la página, no nos hemos despedido de la Copa, nos queda un juego donde podemos quedar de terceras en la edición y lo jugaremos como una final más, tenemos que corregir mucho para lograr este objetivo", finalizó Espinales.

El juego que definirá el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina, se disputará hoy en el estadio Pascual Guerrero,, de la ciudad de Cali a partir de las 3:30 p.m., hora Colombia.