Previa Independiente Santa Fe vs Millonarios: uno por clasificar y otro por ratificar

Un león que lleva casi un mes sin ganar, enfrentará en el clásico número 314 a su rival de patio, Millonarios. Por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II, Independiente Santa Fe jugará en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' su clasificación a los ocho. El equipo de Pablo Peirano espera poder sumar seis puntos en los partidos restantes para estar en los partidos a final de año.

Por otro lado, el cuadro azul se encuentra dentro de los ocho, con un partido menos. No está en la cuerda floja pero sabe que tiene que sumar de a tres para poder consolidarse y subir en la tabla.

Independiente Santa Fe, juega el clásico del desespero

El uruguayo, quien asumió un barco hundido y sin capitán, está confiado en lo que tiene y espera darle una alegría a la hinchada cardenal. Desde el 29 de octubre del presente año, el equipo del presidente Eduardo Méndez, no gana. Pereira fue el último rival al que Santa Fe le ganó en su estadio.

Luego de la salida de Hubert Bodhert, Peirano se ha quedado con los jugadores de 'reciclaje' que el cartagenero dejó. No cambió mucho de idea a lo que se estaba jugando pero se vieron mejorías en el medio campo.

Para los convocados de la fecha 18, en el arco y defensa siguen los mismos. En cuanto al medio, Iván Rojas sale y entra Kevin Londoño. Iván ha sido de los jugadores más destacados. Por el contrario, Kevin ha sido muy cuestionado por su displicencia y bajo juego.

La delantera tampoco tuvo cambios pero es la más cuestionada. A hoy, ninguno de los 9 está respondiendo. Hugo Rodallega, luego de su lesión, no ha sido el jugador diferente en la cancha. Yeison Moreno no despega. A pesar que haya metido doblete en el último clásico jugado, es muy limitado y no aporta a la idea de juego.

Lista de convocados

Foto: Independiente Santa Fe

Millonarios, con bajas importantes

El equipo de Alberto Gamero viene de empatar en casa ante Unión Magdalena. Aún así, se sitúa en una buena posición. A falta del partido contra América, no tiene muchos riesgos de quedarse por fuera de la fiesta de los ocho.

El juego del samario siempre se ha caracterizado por resolver así no tenga a sus titulares. Esta vez lo hace con la cantera del club. Para el partido de esta noche, Millonarios no va a contar con su medio campo. Cataño por una lesión no alcanza a llegar y Daniel Ruiz está con Selección Colombia.

Mackalister Silva tuvo una virosis y era duda para el partido pero finalmente entra dentro de la lista. El DT aseguró que muy probablemente no va a ser titular pero contarán con él desde el banco.

Beckham Castro quien viene siendo figura en el equipo rival, ha demostrado sus capacidades y se ha ganado la confianza del cuerpo técnico para ser consolidado como uno de los titulares. Por otro lado, Luis Paredes, canterano también, ha venido mostrando que con su táctica y juego, puede estar dentro de los once iniciales.

Lista de convocados

Foto: Millonarios

Posibles formaciones

Santa Fe: Antony Silva; Fabián Viáfara, José Aja, Julián Millán, Dairon Mosquera; Yilmar Velásquez, Rubén Manjarrés; Fabián Sambueza, Christian Marrugo, Ever Valencia; Hugo Rodallega. D.T: Pablo Peirano.

Millonarios: Álvaro Montero, Sander Navarro, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Samuel Asprilla; Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Juan Pereira; Leo Castro, Edgar Guerra, Beckham Castro. D.T: Alberto Gamero.

Equipo arbitral

Central: Éder Vergara - Córdoba

Asistente Nro. 1: Sebastián Vela - Bogotá

Asistente Nro. 2: Yeison Vásquez - Caldas

Cuarto Árbitro: Wander Mosquera - Cundinamarca

VAR: Never Manjarrez - Córdoba

AVAR: John A. León - Caldas