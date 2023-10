Washington Ortega: "Cada partido que jugamos es siempre a ganar"

Equidad tenía muy pocas chances de clasificar, pues tenía que ganar todos los partidos que le quedaban y esperar una serie de resultados, motivo por el cual a pesar de sufrir el primer tiempo, en el segundo se plantó en terreno rival e intentó ganar el juego, Washington Ortega dejó su análisis sobre el ímpetu de la Equidad y su actitud ofensiva para pensar en la clasificación: "No nos quedaba de otra que ir a ganar, había un 1% de chances de los ocho, porque se habían dado muchos resultados, quizá alguno clasifique con 28, entonces creo que el equipo ya estaba decidido a ir a ganar, a correr riesgos y por suerte en el segundo tiempo no tuve yo mucho que actuar, pero bueno, sigue sin alcanzar".

Washington Ortega es uno de los líderes del elenco asegurador, siempre intenta animar a sus compañeros y sobre todo a los más jóvenes a pesar del mal momento que atraviesa el equipo, justamente Ortega dejó sus impresiones de como animar al grupo en el difícil momento que atraviesan: "Yo soy uno de los jugadores más grandes y nosotros tenemos que tratar de que ellos sientan lo que es perder cada partido, que no nos puede dar igual, que cada partido que juguemos para nosotros es siempre a ganar, nosotros no vamos a ningún partido a empatar o a que no se den las cosas, de mi parte tratar de estar fuerte".

El portero uruguayo ha hecho grandes presentaciones a pesar del momento que atraviesa La Equidad, por lo que no es extraño pensar que otros equipos pongan su mirada en él, pero el mismo Ortega dio la claridad de donde estará su futuro el próximo año: "Yo tengo contrato, de presentarme tengo que presentarme acá, después si hay algo veré y verá el Club si interesa y si le sirve y bueno hay veremos qué pasa, pero por ahora tengo contrato y el año que viene me tengo que presentar acá".