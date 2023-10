Pablo Peirano: "Es una obligación clasificar, eso es Santa Fe"

Independiente Santa Fe volvió a caer en casa, en esta ocasión frente a su rival de patio, en el clásico capitalino número 314. Los cardenales cayeron 2-3 ante Millonarios y complican su clasificación al grupo de los ocho mejores del país.

Pablo Peirano, el director técnico uruguayo que ya pudo estar en el banco de Independiente Santa Fe habló sobre lo que fue el clásico capitalino, "fue un partido parejo, tuvimos oportunidades pero no concretamos, sobre la expulsión acabamos de verla y no era para salir expulsado el jugador Sambueza, eso nos condicionó mucho, pero los muchachos siempre buscaron el arco rival", comentó Pablo Peirano en su primera rueda de prensa como técnico del cuadro cardenal.

"No estoy conforme con el resultado, los muchachos tampoco, pero me deja tranquilo lo que jugamos y lo que se mostró, vamos a sacar los otros partidos adelante", agregó Pablo.

Sobre lo que su grupo buscó y sus indicaciones el 'timonel' expuso, "la idea era quitar la pelota en esos espacios chicos, y sacar las contras que nos estaban generando, sobre el final pusimos una propuesta de mano a mano para buscar el partido".

El uruguayo es claro al indicar sobre lo que tiene el equipo y lo que falta para lograr los objetivos, "para mejorar hay bastante, compactar ataque con defensa para que se sientan más cómodos, también hay detalles que llevan más tiempo. No voy a poner excusas el que no haya armado el equipo, no significa que no sea responsable, soy el responsable de lo que trabajo con los muchachos", puntualizó Pablo Peirano.

Al igual que al cuadro rival, a Peirano se le indagó sobre la jugada que ocasionó la molestia de los embajadores por parte del jugador Moreno. "No he hablado con el jugador, lo que vi desde mi vista no puedo asegurar nada, si la hubiera concretado y el defensa fue el que falló diría que fue habilidad del jugador, pero como digo desde nuestra distancia no puedo ver nada", concluyó Peirano.

Para finalizar su intervención el uruguayo habló sobre la rabia que le genera el resultado y el partido que viene en la próxima fecha: "Entro con bronca por no lograr el triunfo, pero no podemos quedarnos ahí, no está en mi ADN, no transmito negativismo, para mí es importante que vayan arriba con actitud siempre. Vamos a meternos en el partido que viene, vamos a recuperar al grupo, conozco la plaza que se nos viene y vamos a tratar de buscar esa clasificación que se nos viene", finalizó Pablo Peirano.

Por su parte el jugador Harold Rivera Jr, comentó sobre la expulsión de su compañero Fabián Sambueza y la perdida del partido, "la expulsión condiciona mucho, nuestra intención siempre fue buena, fue un golpe anímico, pero como dice el profe lo buscamos hasta el final. Lo que el profe nos transmite es que no perdamos los valores de Santa Fe como son la garra, el corazón. Vamos a luchar hasta el final, como revisamos ahorita tenemos todavía posibilidades y vamos a luchar, eso le decimos a todos", comentó Harold Rivera.

Sobre el rival Rivera destacó el trabajo que tiene el grupo albiazul desde hace años y lo bien que se conocen, "sabemos que Silva es un habilidoso y que esa dupla es peligrosa, cuando hacíamos los movimientos para no dejar solo a Hugo, ellos encontraba el espacio con Pereira o Silva. Cuando estábamos 11 contra 11 no lo encontraban, repito la expulsión cambia todo el partido", agregó Harold.

"Empujar hasta el final, este equipo desde su historia se ha caracterizado por eso, queremos inyectarle buen fútbol. Mi mensaje es vamos por más, vamos hasta el final, lastimosamente no se nos dio el resultado. Pero hoy le digo a la hinchada gracias por venir, por alentar hasta el final, nosotros sabemos la situación en la que estamos, y no la vamos a olvidar, pero vamos hasta el final, Santa Fe siempre se caracteriza porque la gente apoya hasta el final", concluyó Harold Rivera.