Alberto Gamero: "Logramos una ventaja corta, hay que ir a buscar el resultado"

Millonarios en un partido difícil le ganó por la primera semifinal de la Copa BetPlay en condición de local al Cúcuta Deportivo por 1-0 con un gol de Leonardo Castro que llegó a 18 goles en partidos oficiales en el presente año para el albiazul.

Alberto Gamero en sus declaraciones enfatizó de la complejidad del partido y del buen planteamiento de su rival Cúcuta Deportivo mencionando: “Era el partido que habíamos pensado, de darle mucha intensidad, atacar y crear opciones de gol y las tuvimos, pero no las metimos y ese es el análisis, el gol llegó muy tarde. En el primer tiempo tenemos que haber ido en ventaja por lo que generamos e hicimos”.

“Encontramos un Cúcuta que se nos plantó en un bloque medio bajo y nos contragolpeó, pero sabíamos el riesgo aquí en casa, que había que atacar por banda y por momentos lo hicimos, por momentos también lo hicimos por dentro; este es un partido donde se ganan tres puntos y ahora tenemos que ir a buscar la clasificación allá en el General Santander”, complementó Alberto Gamero en rueda de prensa.

Además de eso, el Director Técnico del embajador mencionó los aspectos que se deben mejorar el domingo en condición de visitante para buscar la clasificación: “Nosotros no cambiamos, esperemos a ver ellos qué van a cambiar allá, tendrán que salir un poco más; creería que tendríamos que poner el partido de ida y vuelta, ‘mano a mano’, es una ventaja corta que no podemos ir a pensar que vamos a defenderla, hay que buscar el resultado”.

También durante el partido buscando una ventaja, Gamero en el minuto 60' cambió el módulo del equipo colocando a Fernando Uribe y Leonardo Castro juntos buscando mayor presencia en el área contraria y generando buenas opciones durante ese periplo del juego: “Hay una faceta en la visión de este juego y es que el bloque que ellos tenían era muy bajo y no había espacio para mover en los dos delanteros, pero yo siempre he dicho que tener esos dos jugadores en la cancha le causa temor al rival, igual, son circunstancias que las vamos a tener. Tenemos una serie de estructuras que tenemos en los entrenamientos, nunca nada al azar y a medida que vayamos encontrando esa capacidad de que jueguen ellos dos, lo vamos a hacer”.

Gamero con esta victoria al Cúcuta Deportivo le ha ganado a todos los equipos de Colombia como DT de Millonarios y declaró lo siguiente: “Yo soy de los técnicos que a mí no me gustan las estadísticas y no me gusta decirlas, eso le queda a los periodistas para que la opinión pública lo sepa, yo quiero superarme a mí mismo, yo veo mis errores y me corrijo, entonces ese es un punto agradable, muy bonito, estando aquí y ganarle a todos. Aquí se han hecho cosas que nunca se habían hecho, pero para eso me trajeron a mí”, concluyó el samario.

Millonarios se enfrentará nuevamente a Cúcuta Deportivo en esta ocasión en condición de visitante el próximo domingo 5 de noviembre en busca de una nueva final donde espera Atlético Nacional quien eliminó a Deportivo Pereira.