Édier Ocampo: "Hay una nómina muy amplia, está dispuesto a jugar cualquiera"

Atlético Nacional sorprendió en el partido de la vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay con un planteamiento de tres en el fondo y dos carrileros, justamente uno de los protagonistas de esta modificación, el carrilero por zona derecha Edier Ocampo dejó sus impresiones sobre lo que les pidió el entrenador con este cambio de esquema y sobre cómo se sintió en el terreno de juego en la nueva faceta: "El profe me dio un poco más de libertad, sabíamos que estábamos abajo en el marcador y teníamos que ir por todo, entonces nos mandó al ataque junto con Samu (Samuel Velásquez) y me sentí bien atacando que es lo que más me gusta y hay le pude aportar un poco al equipo".

Para poder desplegar a los carrileros, Atlético Nacional puso dos volantes de primera línea con características un poco más defensivas y así hacer un bloque más sólido por el centro del campo y atacar por bandas, Édier Ocampo dio sus sensaciones sobre el respaldo que tenía de parte de los volantes interiores para poder ir constantemente al ataque: "Es una familia, todos nos conocemos, sabemos lo que queremos y cada uno corre por el compañero, Jhon (Duque) me dice salga al ataque que yo acá con Robert (Mejía) defendemos a muerte, entonces es la unión que tenemos, sabemos lo que quiere el otro y estamos dispuestos a ayudarlo y a hacer mejor al compañero cada día".

Tras el paso a la gran final de la Copa BetPlay 2023, Nacional aún no tiene rival, pues deberá esperar a que se defina la llave entre Cúcuta Deportivo y Millonarios, pero Édier Ocampo dejó su análisis sobre cómo preparar el partido y sobre que rival preferiría: "El Cúcuta y Millonarios son muy buenos equipos, equipos de historia, estamos dispuestos a recibir a cualquiera, estamos preparados, hay que seguir entrenando y mejorando cada día en nosotros".