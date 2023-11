Previa La Equidad vs Millonarios: un duelo de distintas realidades

Este miércoles, La Equidad recibe a Millonarios en el marco de la fecha 20 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-II, los equipos pasan por momentos completamente distintos, pues Equidad por su falta de gol a pesar de jugar por momentos bien quedó anticipadamente eliminado de la fiesta de los ocho, mientras que la visita es el campeón defensor de la Liga y recientemente se instaló una vez más en la final de la Copa BetPlay.

Equidad, a cerrar dignamente el año

Hablando de la tabla de posiciones, La Equidad cuenta con un mal presente, pues luego de 19 fechas disputadas, se ubica en la casilla número 12 de la tabla de posiciones con 23 puntos, esto tras ganar cuatro partidos, empatar 11 y perder los cuatro restantes, además, ha anotado 17 goles, pero ha recibido 19, para una diferencia de gol de -2.

La Equidad desde hace algunas fechas decretó su eliminación de manera oficial, pero debido a su irregular semestre lo más probable era que se quedara fuera de la segunda fase de la Liga, pues el equipo dirigido por Alexis García mostraba un juego interesante, tenía buenos circuitos de pase, generaba tres o cuatro oportunidades claras de gol, pero estas mismas opciones no las lograba concretar y debido a que no encontraba el gol y en muchos momentos no sabía cerrar los partidos tuvo una gran cantidad de empates por lo que la clasificación siempre estuvo bastante lejana, su irregularidad también se demuestra en esos 11 empates, siendo el equipo que más terminó con este resultado en toda la Liga.

Millonarios, a seguir con el buen momento

Teniendo en cuenta la tabla de posiciones, Millonarios pasa un buen presente, pues luego de disputar 19 fechas, se encuentra en la posición número siete de la tabla de posiciones con 30 puntos, esto tras ganar ocho partidos, empatar seis y perder cinco, además cuenta con una diferencia de gol de +2, esto tras anotar 20 goles y haber recibido 18.

Millonarios es uno de los equipos del fútbol colombiano que tiene el proceso deportivo más largo, pues la cabeza de dicho proyecto Alberto Gamero llegó hace más de tres años, pero fue solo hasta finales del año anterior que el proyecto comenzó a dar frutos con la obtención de la Copa BetPlay, sin embargo durante la mayor parte de la era Gamero, el equipo ha mostrado un juego de presión en campo rival, de siempre intentar tener la pelota y de someter el rival sin importar la cancha, pero a lo largo del presente semestre, Millonarios le ha bajado un poco a su nivel de juego, pues las grandes muestras futbolísticas han decaído, pero los chispazos de buen juego que aún guarda la han servido para estar clasificado con anticipación a la siguiente instancia, el partido frente a Equidad será solo para cumplir con el calendario, pues Millonarios no se juega nada en reclasificación al ya haber conseguido su cupo a torneo internacional.

Lista de Convocados

Posibles formaciones

La Equidad: Washington Ortega; Joan Castro, Daniel Polanco, Martín Payares, Andrés Correa; Felipe Acosta, Pablo Lima; Francisco Chaverra, Kevin Salazar, Johan Rojas; Brayan Fernández. D.T.: Alexis García.

Millonarios: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Alex Moreno Paz, Óscar Vanegas, Samuel Asprilla; Stiven Vega, Kliver Moreno; Edgar Guerra, Ramiro Brochero, Yuber Quiñones; Fernando Uribe. D.T.: Alberto Miguel Gamero.

Equipo arbitral

Central: Wilmar Roldán - Antioquia

Asistente Nro.1: Javier Motta - Cundinamarca

Asistente Nro.2: Heuberth Calvo - Bogotá

Cuarto Árbitro: Wander Mosquera - Cundinamarca

VAR: Lisandro Castillo - Bogotá

AVAR: Jenny Arias - Bogotá

El historial reciente entre ambos equipos se encuentra a favor de La Equidad pues de los últimos cinco compromisos disputados, el asegurador se ha impuesto en tres ocasiones, se ha registrado un empate y Millonarios ha logrado una victoria, en cuanto a goles, el historia también lo domina La Equidad con cuatro goles frente a dos de Millonarios.

El duelo entre La Equidad y Millonarios se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá e iniciará a las 7:30 p.m. hora colombiana, con transmisión de Win Sports +.