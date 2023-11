Johan Rojas: "Era importante despedirnos ganando"

La Equidad fue un buen equipo durante el actual semestre, pues tuvo partido donde mereció ganar y terminó o empatando o perdiendo y el no saber cerrar los partido le terminó costando en gran manera la no clasificación a la siguiente instancia del campeonato, pero justamente uno de los protagonistas Johan Rojas dejó sus impresiones del último partido oficial del conjunto asegurador en el semestre y la importancia que este tenía: "Es una bonita actuación para despedirnos, creo que era importante despedirnos ganando, era importante dejar el equipo en alto donde merecíamos estar y por cosas de la vida no logramos entrar a los ocho, pero vamos a seguirnos preparando para el siguiente semestre".

Johan Rojas viene dejando grandes sensaciones en el actual semestre, pues en muchas ocasiones se echó el equipo al hombro y la dorsal que porta, la número 10 nunca le pesó, esta grandes actuaciones le dieron los méritos suficientes para ser llamado a la Selección Colombia Sub 23 que disputó los juego Panamericanos que se llevaron a cabo en Santiago de Chile, debido al gran momento que vive empiezan los rumores sobre un posible salida del conjunto asegurador, pero el mismo Johan rojas se refirió sobre el tema de su futuro para el próximo año:

"Ahora queda concentrarnos en lo que sigue acá en Equidad, creo que las cosas se van dando si Dios lo permite, pero en este momento estoy concentrado en Equidad y como se lo he manifestado al profe y al presidente, que estoy muy agradecido con Equidad por todo lo que me ha brindado, por todo lo que me ha dado, por la oportunidad que me dio tan linda y esperemos seguir o si las cosas no se dan salir de buena manera", Aseguró Johan Rojas en rueda de prensa post partido luego de la victoria frente a Millonarios 2-1 y en donde el propio jugador marcó el primer gol de la noche para los aseguradores.