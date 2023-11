Previa Atlético Nacional vs Millonarios: el juego que inaugura el cuadrangular B

Este domingo, Atlético Nacional recibe a Millonarios en el marco de la fecha 1 del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2023-II, el duelo entre verdes y azules será un partido que tendrá varios capítulos y este será el primer de cuatro, pues se darán cita nuevamente en los dos partidos de la final de la Copa y finalmente en la última fecha del cuadrangular semifinal.

Nacional, por salir de la mala racha ante Millonarios

Teniendo en cuenta la tabla de posiciones, Atlético Nacional terminó la fase de todos contra todos en un buen momento, pues luego de disputar 20 fechas, finalizó en la posición número cinco de la tabla de posiciones con 33 puntos, esto tras ganar 10 partidos, empatar tres y perder siete, además contó con una diferencia de gol de +12, esto tras anotar 33 goles y haber recibido 21.

Nacional ha sido un equipo a lo largo no solo del semestre si no del año que no ha convencido desde el juego, pues históricamente el conjunto verde es un equipo que practica un fútbol agradable, de tenencia de pelota y hostigar al rival, sin embargo, desde el punto de vista de los resultados no hay nada que reprochar, pues en Colombia ha cumplido sus objetivos en un alto porcentaje, iniciando el año quedó campeón de la Superliga, llegó a octavos de final de Copa Libertadores, llegó a la final de la Liga en su primer semestre, actualmente está en la disputa por llegar a la final de la Liga y además está en la final de la Copa, un año desde los resultados bastante bueno, en el que para cerrar de buena manera debe levantar uno de los dos títulos que aún le quedan en disputa, esta será una difícil tarea para Jhon Bodmer, pues su primer examen será frente a Millonarios, equipo con el que no le ha ido bien en el año a Nacional, pues de cinco partidos que se han dado en 2023, no ha podido ganar ninguno, por lo que Bodmer tiene un tarea complicada y espera que ante la mejoría de su equipo se den los resultados y se logren levantar títulos.

Para enfrentar a Millonarios y teniendo en cuenta el partido inmediatamente anterior, el verdolaga presenta distintas variantes en su nómina de convocados, pues un total de cuatro jugadores salieron de convocatoria, se trata de; Simón García, Jader Gentil, Emilio Aristizábal y Tomás Ángel, en su lugar ingresan a la concentración; Sergio Mosquera, Édier Ocampo, Brahian Palacios y Dorlan Pabón.

Millonarios, la bestia negra de Nacional en el último tiempo

Hablando de la tabla de posiciones, Millonarios contó con un buen desempeño en la fase de todos contra todos, pues luego de 20 fechas disputadas, se ubicó en la casilla número siete de la tabla de posiciones con 30 puntos, esto tras ganar ocho partidos, empatar seis y perder los seis restantes, además, ha anotado 21 goles, pero ha recibido 20, para una diferencia de gol de +1.

Millonarios ha tenido un gran año a nivel local, pero un desempeño poco destacado a nivel internacional, pues en los torneo continentales sudamericanos fue eliminado en la fase tres de Copa Libertadores y en Copa Sudamericana quedó eliminado en la fase de grupos, el buen rendimiento del conjunto azul se ha dado en el ámbito local, en el que supo ser campeón de la Liga en su primer semestre, está es disputa por llegar nuevamente a la final de este torneo y está instalado en la final de la Copa, además Millonarios goza de un gran momento ante su rival de turno Atlético Nacional en el último año, pues no solo lo venció en la final, si no que en cinco partidos que se han dado en 2023 entre ambos, los azules se han impuesto en dos ocasiones y ha conseguido tres empates, por lo que los dirigidos por Alberto Gamero esperan continuar por el buen momento ante su rival y así poder levantar los dos títulos que tiene en disputa, porque además es el campeón defensor en las dos competencias.

Para viajar a la ciudad de Medellín y disputar el primer partido de cuadrangulares, Millonarios citó a 20 futbolistas, pero presenta varias novedades en sus convocados, pues salieron de los viajeros; Andrés Murillo, Alex Moreno Paz, Ricardo Rosales, Samuel Asprilla, Juan Torres, Dewar Victoria, Kliver Moreno, Nicolás Arévalo, Yuber Quiñones, Ramiro Brochero, Carlos Iguarán y Neiser Villarreal, en lugar de estos futbolistas llegan a los convocados; Omar Bertel, Juan Pablo Vargas, Jorge Arias, Andrés Llinás, Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Daniel Cataño, David Macalister Silva, Daniel Ruiz, Juan Carlos Pereira, Beckham Castro y Leonardo Castro.

Posibles formaciones

Atlético Nacional: Kevin Mier; Édier Ocampo, Juan José Arias, Sergio Mosquera, Samuel Velásquez; Robert Mejía, Jhon Duque; Brahian Palacios, Dorlan Pabón, Óscar Perea; Jefferson Duque. D.T.: Jhon Bodmer.

Millonarios: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Omar Bertel; Stiven Vega, Daniel Giraldo; Edgar Guerra, David Macalister Silva, Daniel Ruiz; Leonardo Castro. D.T.: Alberto Miguel Gamero.

Equipo arbitral

Central: Nicolás Gallo - Caldas

Asistente Nro.1: Dionisio Ruiz - Córdoba

Asistente Nro.2: Wilmar Navarro - Santander

Cuarto Árbitro: David Espinosa - Antioquia

VAR: Fernando Acuña - Boyacá

AVAR: María Daza - Norte

El historial reciente entre ambos equipos se encuentra a favor de Millonarios, pues de los últimos cinco compromisos disputados el embajador se ha impuesto en dos ocasiones, se han registrado tres empates y Atlético Nacional no ha logrado ninguna victoria, en cuanto a goles, el historia también lo domina Millonarios con tres goles frente a uno de Atlético Nacional.

El duelo entre Atlético Nacional y Millonarios se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín e iniciará a las 5:00 p.m. hora colombiana, con transmisión de Win Sports + y VAVEL.com.