Dorlan Pabón: "Tenemos que ser tranquilos y afrontar el partido con actitud y ganas"

Es la hora de la verdad y el primer tiempo de este compromiso se disputará en un estadio El Campin a reventar. Atlético Nacional buscará su sexto título copero y el club capitalino su tercera corona.

En la previa de este importante enfrentamiento uno de los referentes verdolagas salió a la acostumbrada rueda de prensa previo a la final copera. Pabon quien inició como suplente ante Millonarios en la fecha anterior, en el inicio de los cuadrangulares, puede ser titular y comandaría la ofensiva ante el club insignia de Bogotá.

Pabon es consciente que los errores cometidos en la fecha anterior no se pueden repetir y argumentó que los jóvenes ya están lo suficientemente curtidos para afrontar este tipo de compromisos. También puntualizó en la inteligencia y l sabiduría para cerrar el partido de la mejor manera en el Atanasio Girardot.

Memin entregó sus sensaciones sobre los juveniles que son los que toman la batuta en el mas veces campeón:​​​​​ "Los jóvenes no son jóvenes, porque tienen muchos partidos. Ya han tomado esa batuta de saber en qué equipo están, dónde está la presión que tiene Nacional que es de todos los días y son jóvenes que que han crecido mucho como personas y como futbolistas. Yo creo que lo mejor es darles el ejemplo, que ellos se diviertan".

Dorlan también habló de la obligación que se adquiere al portar la sagrada verde y blanca: "Uno cuando se pone la camisa de Nacional está obligado sí o sí a estas clases de partidos. El deseo es siempre llegar a la final y ganarlas y yo creo que este momento lo estamos viviendo de la mejor manera. Sabemos que tenemos un rival que también se prepara pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, sabemos que son los primeros 95 minutos igual tenemos que ser tranquilos y enfrentar partido con actitud y ganas".

Es inevitable conocer que piensa el crack sobre el juego pasado y que incidencia pueda tener en este nuevo cruce: "El partido pasado hay que dejarlo de lado. Estamos enfocados en el partido de mañana, Es una final y sabemos que hay que estar más concentrados. El que menos se equivoque es el que puede ganar. Sabemos que el partido no termina mañana sino que termina la semana que viene en nuestra casa".

Pabon recalcó la manera en que Nacional ha venido jugando destaca la inteligencia como valor principal: "Nacional siempre ha jugado como jugamos en todas las plazas, ir a buscar, a proponer. Sabemos que tenemos un equipo para jugar en el campo de ellos pero también sabemos que tenemos que ser muy inteligentes".

En el partido inmediatamente anterior fueron notorias las malas decisiones y el afán por buscar un gol ante una defensa férrea y bien plantada, pero aún así Dorlan destaca lo propositivo que fue el verde paisa: "Uno acelerado al mil toma decisiones que no son correctas, entonces yo creo que ya cuando está uno más tranquilo se ven los espacios, pero creo que la tranquilidad y el deseo de ir hacia adelante no nos la quita nadie, porque a veces tomamos decisiones que no son necesarias. Por eso les decía a los compañeros que tranquilos que en cualquier momento se iba a dar el espacio". También hizo cierta autocrítica lamentando los errores cometidos en el inicio de los cuadrangulares: "Esto es una final, es un nuevo partido. Ya sabemos que los errores que cometimos hace tres días no se pueden cometer en estas finales. Yo creo que Millonarios ha ganado en Medellín y nosotros en Bogotá, así que el que tenga menos errores es el que puede ganar".

Finalmente Memin comentó sobre una nueva oportunidad que le da Dios para seguir haciendo historia y sumar un nuevo título en las vitrinas de Guarne: "Hay que ganarlas, por eso somos el equipo más grande y tenemos esa linda oportunidad de volver a ganar un título y hacer historia. Para eso estamos acá y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios". Puntualizó Dorlan.