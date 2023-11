John Bodmer: "Vamos a poner nuestras mejores cartas para el clásico"

John Bodmer lleva poco tiempo en el conjunto verde, pero a pesar de esto, al equipo se le han visto otra formas de juego, las cuales gustan un poco más y vas quizá un poco más de acuerdo a lo que es el ADN histórico del Club, justamente el timonel a cargo de Nacional se refirió sobre lo que destaca de sus dirigidos en este corto tiempo en que los ha tenido a cargo: "Llamo valiente al grupo porque es hacer una transición rápida de una idea de juego a otra y ellos intentar desarrollarla en instancias tan definitivas no es fácil, así que me encanta que tengan la valentía de desarrollarlo de esa manera y llegar al nivel de confianza con el que se desarrolla, me encanta también la resiliencia que tienen ellos".

Atlético Nacional desde inicios de año dejó claro que uno de los pilares del nuevo proyecto era impulsar los juveniles de la cantera, ítem que ha funcionado, pero a su vez estos jugadores y los llamados de experiencia han sufrido constantes lesiones, John Bodmer se refirió sobre la nómina corta que tiene en el momento y si se va a priorizar alguno de los dos torneos en los que aún se encuentra con vida el equipo: "El tema de la nómina corta es una realidad, no podemos esconder esto porque para eso están los reportes médicos. No hay prioridades, las prioridades de nosotros son el día a día y vamos a usar la plantilla en su totalidad, en el número reducido que tenemos en este momento y quienes estén en su mejor momento, van a afrontar el partido del día a día que se vaya desarrollando".

El próximo rival de Atlético Nacional es Deportivo Independiente Medellín en el famoso derbi antioqueño, el rival de patio viene un buen momento, pero el entrenador verdolaga dejó su análisis sobre el rival que se va a enfrentar el día domingo 19: "Es un rival con una muy buena estructura de trabajo, sus comportamientos están basados desde un 4-2-3-1, un doble pívot, a veces usan un punta como Pons que es un punta más posicional, aguerrido, intentan elaborar incluso desde su inicio, juegan portero-central normalmente cuando van a intentar salir jugando y central-portero cuando van a intentar jugar en largo es un rival que hemos analizado como todos los rivales, pero al final en el uno contra uno se definen muchas cosas".