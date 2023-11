Harlen Castillo: "Los pocos o muchos partidos que he tenido, gracias a Dios he podido responder"

Harlen Castillo en la mayor parte de sus actuaciones con el conjunto verde lo ha hecho bastante bien, esto a pesar de ser el arquero suplente del equipo y que por encima de él está Kevin Mier, justamente Castillo se refirió sobre las percepciones que tiene de Mier y sobre sus buenas actuaciones a pesar de la poca continuidad:

"Los pocos o muchos partidos que he tenido, gracias a Dios he podido responder, hoy está Kevin Mier en el arco, él está actuando de una buena forma, por eso está en la Selección, cuando yo llegué acá sabía que estaba Kevin Mier y muchas veces no pasa porque no te tengan confianza, muchas veces también pasa por el buen nivel del arquero que está tapando, entonces hay que respetar eso, es siempre esperar el momento de que se te dé la oportunidad de jugar, a mí se me dio la oportunidad de jugar esa final bonita y había que respaldar a los compañeros, había que darles seguridad y tranquilidad como lo he venido haciendo todos los partido que he jugado", aseguró Harlen Castillo.

El rival de turno en esta ocasión para el conjunto verde es Independiente Medellín, un adversario que viene en un gran momento y con viento en la camiseta por la victoria que consiguió en la primera jornada del grupo, Harlen Castillo entrego sus impresiones del equipo rojo y lo que debería tener en cuenta Nacional: "Hoy Medellín tiene una estructura muy buena, viene haciendo unos partidos muy buenos, hay que respetarlos a ellos, no solo a los puntas, Chunga tiene un muy buen saque, hay que tener cuidado con todos ellos, se sabe que Medellín sacó un partido importante en la ciudad de Cali y ellos van a querer ratificarlo acá con su gente y pues nosotros esperamos estar a la altura de un Clásico y disputarlo de la mejor forma".

Nacional no inició de buena manera el cuadrangular semifinal, pues en su primera salida cayó derrotado ante Millonarios como local, por eso el elenco verde espera recomponer el camino y sumar los puntos necesarios para disputar una nueva final, el portero verdolaga se refirió sobre como viene el grupo y lo que se espera de cara a pensar en una clasificación: "Venimos nosotros un poco lastimados con el partido que perdimos contra Millonarios, pero bueno, faltan cinco, hay que hacer los más puntos posibles y poder jugar también la final de la Liga".