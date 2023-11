El 2023 ya es periódico de ayer para Independiente Santa Fe

El presidente de Independiente Santa Fe, el abogado Eduardo Méndez, se reunió con los medios de comunicación para hablar del presente y el futuro del club tanto en lo económico como en lo deportivo para los equipos masculino y femenino. Además de aceptar los errores que se cometieron durante este año.

La reunión que decidió realizar el presidente con los periodistas, quien estuvo acompañado de su equipo de comunicaciones se enfocó en la actualidad del club tanto en lo económico como en lo deportivo, así como en los temas administrativos y su relación con la hinchada cardenal.

La reunión comenzó dando claridad de los números, una de las mayores preocupaciones para el club, razón por la cual Méndez decidió hablar sobre el balance administrativo, el cual a la fecha muestra que la situación de la institución se encuentra equilibrada, producto de la operación anual y el cumplimiento que se le ha dado a la Ley 1116. "Como se sabe públicamente se tiene una deuda de 16 mil millones, además de los 9 mil millones que no pudieron incluirse en la ley de quiebras", manifestó Méndez sobre las deudas adicionales y aclarando que el plazo para culminar la deuda es hasta 2032.

En esto el presidente fue claro al indicar que se comenzarán a pagar desde 2026 los casos de Patricio Camps, Dylan Borrero, Anselmo y Rubén Betancourt.

Foto: El Tiempo

La charla continúo hablando sobre la actualidad del equipo, las solicitudes por parte del director técnico Pablo Peirano, la contratación de un scouting para el club, para lo que contrató al hijo de Édgar Moreno, el encargado de esto en Millonarios, las divisiones inferiores y la salida de jugadores para cerrar el 2023.

¿Y el equipo femenino?

Antes de dar profundidad al tema del equipo masculino se habló sobre el equipo femenino, las leonas siguen siendo parte del proyecto y apoyo de Santa Fe al fútbol femenino. Fue así como Eduardo Méndez confirmó la continuidad del técnico venezolano Omar Ramírez quien viene trabajando con las inferiores femeninas, mientras se resuelve el tema de la liga para 2024.

Al igual, confirmó que él no puede detener a las jugadoras quienes ya se han acercado buscando una respuesta de contratación, a lo que Méndez indicó que hasta no tener una liga definida, no podrá brindar seguridad a sus jugadoras y que si en otros equipos les aseguran un contrato mayor no puede negarse. Igualmente, comentó que jugadoras como Gabriela Huertas, Daniela Garavito, Lucero Robayo han manifestado el querer continuar con las primeras campeonas.

Las solicitudes de Pablo Peirano

Antes de comenzar hablar sobre las salidas y llegadas de jugadores para la plantilla que conformará el 2024 en el equipo masculino. Eduardo, confirmó la llegada de FILA, como la nueva marca deportiva que vestirá a Independiente Santa Fe. Aclarando que Kappa, la actual marca terminará y cumplirá su contrato hasta 31 de diciembre del presente año.

Una de las cosas que llevó a la Junta Directiva y a Eduardo Méndez a tomar esta decisión es la poca exposición que tiene Kappa en el país (solo dos puntos de venta, adicionales a las Casas Cardenales), cosa contraría que pasaría con FILA, pues cuentan con una alianza con People Plays, lo que los tendría en 26 puntos diferentes para beneficio de los hinchas al momento de adquirir las prendas.

Entrando ya en materia Eduardo Méndez, habló sobre las solicitudes por parte del técnico Pablo Peirano, que después de un estudio dedicado y evaluación de los jugadores, solicitó entre ocho y nueve jugadores para conformar su columna vertebral. "Son alrededor de 21 salidas las que tendremos, esto por solicitud de Peirano, así como la terminación de contrato de varios en diciembre", Agregó el presidente.

Así las cosas, las posiciones solicitadas por el uruguayo son:

Arquero (ante la salida de Antony Silva).

Lateral derecho que sería un jugador del exterior.

Lateral izquierdo.

Central.

Mediocampista de marca, al parecer se encuentra en competencia en la liga.

Enganche, un colombiano habilitado en el extranjero.

Delantero.

Extremo por izquierda.

Extremo por derecha.

Eduardo confirmó la llegada de Ricardo 'el caballo' Márquez, proveniente de Unión Magdalena y de Francisco Chaverra, de Equidad Seguros. Jugadores como Lucas Ríos del Cúcuta Deportivo, Johan Rojas de Equidad y Teófilo Gutiérrez del Deportivo Cali, fueron descartados, este último no ha sido acercado al club para esta temporada.

¿Y los canteranos?

Sobre el trabajo con los canteranos, el presidente indicó que el trabajo se viene realizando y para esta temporada serán tenido en cuenta jugadores como: Alejandro Moralez (regresa al club), Camilo MacCormick, Tomás Molina, Rolo Sánchez, David Pisciotti, Luis Rentería, Juan Espitia, Camilo Aristizábal, Jersson González, Jhojan Torres, Balanta (sub 15).

Mientras que se le busca equipo a canteranos como: Dylan Prieto, Mateo Mejia, Daniel García, Santiago Tamayo y Dávinson Ibarra.

Las salidas

21 nombres para la salida, son sin duda alguna un número escandaloso para un equipo como Independiente Santa Fe que busca volver a la gloria. Nombres como Antony Silva, Fabián Sambueza, Ever Valencia, Iván Rojas, Christian Marrugo, Fabián Viáfara y José Aja fueron de los primeros en conocerse, además de tener ya un acuerdo con el primer campeón.

Pero en medio de la conversación con Eduardo Méndez se pudo conocer que a la lista se suman José Gabriel Ramírez, Kevin Londoño, Rubén Manjarrés, Iván Scarpetta, Emerson Batalla, Yeison Moreno, Jairo Ditta, Fabio Delgado, Dairon Mosquera y sorprendentemente Harold Rivera Jr.

Sobre las dudas que ha generado el goleador Hugo Rodallega en sus redes sociales, Eduardo Méndez solo indicó que el jugador tiene contrato hasta diciembre de 2024 "es lo único que sé", agregó sobre el jugador.

Finalmente, Eduardo Méndez aceptó la invitación por parte de los periodistas a revisar y corregir los errores que ha cometido al momento que se refiere a la hinchada cardenal, recalcando que la invitación es a que todos apoyen al equipo con un mismo objetivo.