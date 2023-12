Este será el grupo de Colombia en la Copa América 2024

En horas de la noche de la ciudad de Miami en territorio estadounidense el pasado jueves 7 de Diciembre se llevó a cabo el sorteo de la Copa América 2024 que se disputara en Estados Unidos entre los meses de junio y julio de 2024.

En la competencia se encuentran los 10 países de América del sur (CONMEBOL) y seis países de norte y centro América (CONCACAF).

Así quedaron los grupos

Grupo A:

Argentina

Perú

Chile

CONCACAF 5 (Canadá o Trinidad y Tobago)

Grupo B:

México

Ecuador

Venezuela

Jamaica

Grupo C:

Estados Unidos

Uruguay

Panamá

Bolivia

Grupo D:

Brasil

Colombia

Paraguay

CONCACAF 6 (Honduras o Costa Rica)

Estadios del torneo

Allegiant Stadium - Las Vegas

AT & T Stadium - Arlington

Bank of America Stadium - Charlotte

Children’s Mercy Park - Kansas City

Exploria Stadium - Orlando

GEHA Field at Arrowhead Stadium - Kansas City

Hard Rock Stadium - Miami

Levi’s Stadium - Santa Clara

Mercedes Benz Stadium - Atlanta

MetLife Stadium - New Jersey

NRG Stadium - Houston

Q2 Stadium - Austin

SoFi Stadium - Inglewood

State Farm Stadium - Glendale

Ranking de los campeones de la Copa

Uruguay - 15 títulos

Argentina - 15 títulos

Brasil - 9 títulos

Perú - 2 títulos

Paraguay - 2 títulos

Chile - 2 títulos

Bolivia - 1 título

Colombia - 1 título

Mascota de la competencia

La mascota de la Copa América Estados Unidos 2024 es un águila y su nombre es “Capitán”.

Foto: CONMEBOL

Balón del torneo

El nombre de la pelota Oficial de la competición es "Cumbre".

Foto: CONMEBOL

La fase de grupos se disputará entre el 20 de Junio y el 2 de Julio, los cuartos de final se jugarán entre el 4 y el 6 de Julio, las semifinales se llevarán a cabo el 9 y 10 de Julio, el partido por el tercer puesto será el 13 de Julio y la gran final tendrá lugar el 14 de Julio de 2024, el partido inaugural será entre el campeón defensor; Argentina y el equipo que ocupe la casilla de CONCACAF 5 que saldrá del duelo entre Canadá y Trinidad y Tobago en el Estadio Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta y la Gran final será en el Estadio Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en la competencia pasarán a cuartos de final los dos primeros equipos de cada grupo y todas las instancias se jugarán a partido único.