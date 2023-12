Álvaro Montero: "Siempre ha sido un sueño importante en mi carrera estar acá"

Pocos jugadores de los que estaban en la convocatoria han sido llamados a partidos oficiales con la Selección y uno de estos era Álvaro Montero, quién dejó sus sensaciones sobre lo que fue el compromiso y lo que pudo ver de sus nuevos compañeros: “Feliz por el resultado y porque muchos jugadores siguen mostrando la calidad técnica que tienen y que al vestir la camisa de Colombia la representan de muy buena manera y como debe ser, es aferrarnos al plan que siempre el profe nos transmite y hay que darle continuidad a eso, disfrutando cada momento acá”.

El Club Millonarios de Colombia fue el equipo que más jugadores aportó a esta convocatoria con un total de cinco futbolistas como lo son: David Macalister Silva, Andrés Llinás, Álvaro Montero, Daniel Cataño y Daniel Ruiz, y uno de ellos Álvaro Montero dejó sus sensaciones de lo que es compartir ahora en Selección Colombia con sus compañeros de Club: “Se lo decía a Maca cuando terminó el juego, se veía que estaba disfrutando cada momento y se veía feliz dentro de la cancha así como la mayoría de compañeros, es un premio y un mérito estar aquí, el poder representar a tu país, tener esa posibilidad y felicitarlos porque a la hora de enfrentar este tipo de partidos tienes que hacerlo como pasó hoy en la cancha dejando todo, colocando tu voluntad y tu disposición al servicio del equipo”.

La Selección Colombia y la de cada país es un lugar con el que todos los jugadores sueñan pero pocos pueden llegar por distintitas circunstancias, sin duda vestir la tricolor es un anhelo de cualquier jugador y Montero dejó su sensación de lo que está viviendo en el combinado nacional: “Siempre ha sido un sueño importante en mi carrera, es disfrutar cada momento y cada posibilidad que el profe me ha brindado de estar aquí, mis compañeros que me han respaldado y me ayudan a tener ese buen nivel para poder estar aquí, disfrutando y las veces que me toque estar en el arco hacerlo de la mejor manera y cuando no apoyando a los compañeros para formar grupo y hacer crecer a la Selección”.