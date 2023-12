Arturo Reyes: "En Junior es hasta lo último y vamos a ser campeones"

Junior de Barranquilla por momentos del partido hizo un juego correcto en el que hizo ver mal al rival, pero en algunos otros momentos se vio superado por el poderoso, Arturo Reyes dejó sus sensaciones del compromiso y lo que pudo haber pasado en esos distintos momentos del juego: “En el primer tiempo tuvimos unos diez o quince minutos en donde estuvimos muy atrás, defendimos en una zona que no nos gusta y le dimos el balón a un equipo que tiene sus argumentos también, ya después en el segundo tiempo cuándo ellos hacen los cambios nosotros intentamos recomponer un poco la mitad, tratar de hacernos fuertes nuevamente, después en una pelota quieta se hicieron fuertes, nos marcaron el segundo, pero Junior pegó primero y el partido de allá los vamos a jugar como de debe jugar un partido de estos, es una final y Junior está acostumbrado a jugar finales”.

Didier Moreno es un jugador fundamental dentro del esquema de Junior de Barranquilla porque es el encargado de darle equilibrio al equipo, aportar en la salida, entre otras funciones, pero en el compromiso fue sustituido debido a molestias físicas, Arturo Reyes dio el porqué de la sustitución y si podrá o no estar en el compromiso de vuelta en la ciudad de Medellín: “Didier tiene un inconveniente de un espasmo en el Espalda, le está molestando bastante, hace varios días viene con el, hoy hizo un esfuerzo grande, él nos dijo que no se sentía para seguir y hay nos tocó cambiar el hombre del cambio, pero creo que no va a tener ningún problema”.

A pesar de tener jugadores de gran talla, Junior de Barranquilla sufrió en el partido por la pelota quieta, a tal punto que los dos goles del rival; Independiente Medellín llegaron por esa vía, el entrenador Reyes dejó su sensación de lo que se puede hacer para que esto no siga pasando en el partido de vuelta y en los siguientes partidos del equipo el próximo año: “La pelota quieta es una materia pendiente, nosotros tenemos que hacernos fuertes en ese aspecto, hay muchas variantes que se pueden hacer para tratar de no defender tan atrás, de hacer una marca más mixta, ósea que unos tomen hombre y otros vayan al balón, hay muchas cosas que podemos corregir y podemos mejorar y creo que lo podemos hacer todavía”.