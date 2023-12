Jermein Peña: "Yo tengo la fe que vamos a salir campeón y de allá de Medellín nos vamos a traer el título"

El juego ante Deportivo Independiente Medellín fue un partido de muchas emociones de repente Junior tomaba ventaja, luego el rival jugaba mejor y al final se dio una victoria apretada para el tiburón de 3-2, Jermein Peña dejó su declaración sobre como está el grupo luego del gran partido ante el poderoso: “Estamos tranquilos, porque gracias a Dios somo un equipo unido, sabemos para dónde vamos, venimos trabajando el día a día y si te digo que estamos todos tranquilos gracias a Dios”.

Junior es un equipo que tiene gran poder ofensivo, a tal punto que es uno de los equipos más goleadores del campeonato, pero a la hora de defender ha tenido ciertos errores que le han costado goles en contra, sin embargo la presentación de la defensa ha sido aceptable, uno de los integrantes de esa defensa Jermein Peña dejó su sensación sobre lo que ha sido la línea defensiva del elenco barranquillero: “Somos 20 equipos en el fútbol colombiano y si se han dado cuenta todos tenemos errores en la defensa, aquí están los que mejor defendieron, estamos en la final y probablemente por una o dos opciones que salimos mal no nos van a justificar”.

El conjunto dirigido por Arturo Reyes pasó por muchos altibajos a lo largo de la Liga colombiana a tal punto que en el mayoría de jornadas estuvieron por fuera del grupo de clasificados y en el fecha 20 sufrieron para entrar a la instancia de los cuadrangulares, Jermein Peña dejó su impresión de lo que ha sido ese camino sufrido de Junior para llegar hoy a la gran final: “Si no se sufre no es Junior, yo vine aquí con un objetivo y me hace falta noventa minutos para cumplirlo y yo sé, tengo la fe, porque yo se que vamos a quedar campeón y de allá de Medellín nos vamos a traer el título”.