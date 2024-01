Kevin Mier fue oficializado en Cruz Azul

Cómo el más reciente ídolo del nacionalismo fue despedido Kevin Leonardo Mier Robles a través de las redes sociales de Atlético Nacional. Por su parte Cruz Azul oficializó la llegada del sucesor del gran Franco Armani, que desde ya despierta ilusiones en la afición cementera.

Un día antes de navidad, el mundo Nacional recibió una noticia que no estaba preparada para recibir, Kevin Mier se va de Atlético Nacional. Aunque el hecho se temia desde hace un año, se recibió como un baldado de agua fría por toda la hinchada que lo quería ver por lo menos seis meses más en el arco verde.

Y más inesperada que su salida fue su destino. Cruz Azul de México fue el equipo que logró hacerse de los servicios del mejor arquero del fútbol profesional colombiano. Para la totalidad de la parcial verde, la máquina azul no es el mejor destino para el heredero de la portería de la selección Colombia.

En un principio la tratativa se dió por la compra de los derechos deportivos del joven ídolo en un 80% en una cifra aproximada de 3.2 millones de dólares y cinco años de contrato, no obstante, se conoció por parte de la prensa mexicana que la compra fue por el 75% del pase y con un valor de transferencia de 4.5 millones de dólares.​​​​​

Se espera que Kevin sea parte del once inicial que ponga el timonel celeste, Martín Anselmi, en su debut dentro del Clausura 2024 cuando reciban a Tuzos de Pachuca, y ya con el transfer y su registro realizado ante la Liga MX, podrá gozar de minutos.

“Quiero agradecer a Nacional por esa madurez y esa formación que he adquirido. Al principio no fue fácil. Viví momentos complicados ya que me alejé de mi familia y de todas las personas que quiero” comentó el ex portero de Nacional en su video de despedida.

“Los títulos son los que se quedan en la memoria, todos esos recuerdos que viví con mis compañeros, lo que aprendí de ellos. Solo me queda darles las gracias al plantel y a la hinchada por siempre estar en los mejores momentos”, ​​​​​​agrego Mier.

Kevin Mier fue campeón en cinco oportunidades con Nacional, sumando la estrella 17, tres copas y una superliga. Defendió el arco verdolaga en 104 partidos, sacando su valla invicta en 40 ocasiones, también se consolidó como una figura indiscutida en Nacional además de estar con la Selección Colombia en Juegos Bolivarianos, Centroamericanos y en Eliminatorias.

La fábrica de ídolos despide a uno de sus más recientes productos para brindarselo al fútbol del mundo, solo resta agradecerle por el amor a la camiseta, los colores y el escudo, toda la hinchada está más que convencida que esto es un hasta pronto, nos volveremos a ver.