Carlos Sierra: "Estoy orgulloso de pertenecer a una institución tan grande"

Atlético Nacional necesitaba con urgencia un nuevo jugador en la primera línea de volantes, pues justamente en esa posición fue donde dejó más dudas en el semestre inmediatamente anterior, para suplir esta necesidad llegó al verdolaga; Carlos Sierra quién dejó sus sensaciones por llegar a Atlético Nacional: "Es una oportunidad que me da Dios luego de un 2023 no tan bueno, pero Dios me ha bendecido y me ha traído a esta institución, orgulloso de pertenecer a una institución tan grande y con muchas ganas de demostrar porque estoy acá".

Carlos Sierra se desempeña en la mitad del terreno de juego, pero es muy versátil a la hora de estar en ese sector, pues podría llegar a jugar en varias posiciones dentro del mismo, Sierra habló sobre su forma de juego, en qué sector podría desempeñarse de mejor manera y lo que le puede aportar a este Atlético Nacional: "Me veo como un volante mixto, la idea es arrancar de la primera línea y apoyar a mis delanteros, a mis volantes ofensivos y estar siempre bien posicionado".

El jugador de 33 años nacido en Barranquilla llega a Nacional para suplir una necesidad que se tenía en su posición, pero a la vez desde su último Club, Junior de Barranquilla viene sin continuidad debido a los pocos momentos que tuvo para actuar, Sierra dejó su explicación sobre el porqué de su falta de minutos en el último tiempo: "Fue una decisión técnica, entonces yo venía entrenándome normalmente, venía trabajando fuerte y vengo con la mejor disposición para trabajar y luchar por estar en el once".

Atlético Nacional se ha movido de buena manera en su mercado de fichajes, pero en los próximos días se espera la oficialización de algunos futbolistas más, sin embargo con los jugadores que ya están en la plantilla dirigida por John Jairo Bodmer, el verdolaga se prepara para viajar a Estados Unidos y disputar su primer partido de pretemporada abierto al público, este será frente a Universitario de Perú, se llevará a cabo en la ciudad de Miami el próximo domingo 14 de Enero y tendrá como hora de inicio las 6:00 p.m. hora colombiana.