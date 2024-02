El delantero colombiano Luis Fernando Muriel, quien ha sido una figura destacada en el Atalanta de Bérgamo, ha decidido dar un giro a su carrera y se prepara para unirse al Orlando City de la Major League Soccer (MLS) en los Estados Unidos.

Muriel, quien ha tenido una notable contribución goleadora en diversos equipos del calcio italiano durante sus 11 años en este país, ha decidido poner fin a su carrera en Europa después de 14 años. A pesar de los rumores que indicaban una posible salida del Atalanta a principio de temporada, el delantero colombiano se mantuvo en el equipo. Sin embargo, la salida de Muriel del Atalanta está a escasos detalles de oficializarse.

El Atalanta había decidido inicialmente retener a Muriel hasta que finalice su contrato, que está fijado para el final de la temporada cuando Muriel quede como agente libre. A pesar de que el Inter de Milán mostró interés en Muriel, el club italiano tenía pensado realizar la propuesta a final de temporada, teniendo en cuenta que el atacante finalizaba contrato con el Atalanta en el mes de junio.

En los últimos días, Orlando City ha llegado a un principio de acuerdo para fichar al delantero de 32 años nacido en Santo Tomás, Atlántico. Atalanta recibirá una tarifa de €1M, el entorno del jugador ya aceptó la propuesta. El contrato sería válido por tres años. Se espera que en los próximos días, Orlando City haga oficial la llegada de Luis Fernando Muriel al club.

