Atlético Nacional volvió a su modesta normalidad luego del triunfo 3-0 ante Águilas Doradas en la jornada anterior. El técnico Bodmer repitió el mismo once de aquel compromiso (salvo la titularidad de Juan José Arias por el expulsado Joan Castro); sin embargo, ni el juego ni el resultado se acercaron a lo logrado el pasado domingo: del que muchos consideraron el mejor partido de Nacional tras la llegada del estratega bogotano, a otro que pasa sin mucho más y que se asemeja a los otros 18 compromisos que tienen a Bodmer en la boca de los hinchas de Nacional, a quienes no logra convencer.

Las estadísticas del partido marcan un juego parejo, que en muchos ítems se equilibra a favor del equipo local. Nacional fue superado por Patriotas en posesión de balón (53% vs 47%), tiros totales (14 vs 12), disparos bloqueados (5 vs 2), tiros de esquina (7 vs 1), tiros dentro del área (9 vs 7) y pases totales (331 vs 302). Estas estadísticas son quizá las de mayor relevancia, y demuestran el cómo se planteó el partido de un lado y de otro, siendo Patriotas el colero de la Liga y Nacional el cuarto en disputa (a falta de cinco partidos por jugarse de la fecha 5 del campeonato).

A continuación, un análisis línea por línea de lo que fue el partido de Atlético Nacional vs Patriotas:

“Kili” Rojas, seguro, aunque poco exigido

El portero paraguayo disputó su segundo partido de manera consecutiva desde su llegada al verdolaga. Como en su debut, volvió a sacar su arco en cero, y aunque solo recibió dos tiros a puerta, se mostró seguro en un mano a mano en el que achicó correctamente y terminó evitando el gol de los locales.

Su cualidad más sobresaliente en este partido fue el juego con los pies, tanto en salida con los centrales y mostrándose como opción de pase ante alguna presión de los delanteros rivales, como jugando en largo, con un alto porcentaje de efectividad entregando el balón a sus compañeros.

La defensa de cuatro cumplió su labor sin sobresaltos

Andrés Salazar (Álvaro Angulo), Felipe Aguirre, Sergio Mosquera y Juan José Arias se mostraron ordenados y no sufrieron de más en el partido. De los cuatro, el de mayor protagonismo fue Mosquera, quien estuvo sobrio en los cierres y atento a los balones largos que supo controlar sin complicaciones.

Los laterales fueron los puntos más bajos de la defensa: por izquierda, Salazar (jugó el primer tiempo) y Angulo (disputó la segunda parte) no tuvieron intervenciones destacadas, mientras que Arias, de naturaleza más defensiva, no se animó mucho a salir proyectado al ataque y fue más conservador acompañando a los dos zagueros.

Por su parte, Felipe Aguirre, quien fue el capitán del equipo, volvió a mostrarse inseguro en el marcaje hombre a hombre en jugadas de tiros de esquina y tiros libres desde lateral, agarrando de más a su marca, en jugadas muy similares al penalti que cometió en la tercera fecha ante Once Caldas.

Sin filtro, sin posesión, sin juego: un mediocampo sin ideas

La línea de tres mediocampistas propuesta por Bodmer no dio resultados efectivos. Sierra (Álvarez), Mejía y Cano (Amaya) no lograron conectar con chispa y más allá del retroceso constante de Robert para apoyar la salida de los centrales, las ideas nunca aparecieron y la ausencia de un volante creativo se hizo más presente que nunca.

Los cambios en este sector del campo tampoco rindieron frutos, pues ni el juvenil Johan Amaya (quien en las inferiores es delantero o extremo y en este partido jugó en posición de volante), ni Juan Pablo Torres lograron romper el molde soso y sin forma del mediocampo de Nacional. Quizás por ahí se explica un poco la cantidad inferior de pases del equipo verde frente a los realizados por Patriotas. No está de más recordar, que durante este proceso, Nacional ha renunciado al juego con el balón, uno de los pilares que han llevado al éxito histórico del equipo.

Si el medio del campo aburre, la delantera de Nacional asusta

A lo largo de los cinco partidos que van del campeonato, solo dos de los ocho goles (25%) convertidos por el equipo han sido logrados por delanteros. Jefferson Duque y Dorlan Pabón anotaron en la primera fecha ante Alianza (ambos de penal), mientras que los seis tantos restantes se reparten entre defensas y mediocampistas. Hoy, el verdolaga registró cuatro disparos a portería y otro más al palo, ¿el resultado? cero goles anotados.

Sin embargo, el problema no se estanca únicamente en la falta de efectividad de cara a portería, pues la nula conexión entre el medio y el ataque, sumada a la poca claridad en el desarrollo de las jugadas de ataque y la falta de delanteros naturales en el once inicial (hoy el extremo por derecha fue Édier Ocampo, quien normalmente es lateral) impiden que Nacional sea un equipo propositivo y eficaz en el último tercio del campo. La pasividad del juego, ante la carencia de inventiva, le dan al equipo un tono aburrido y parsimonioso que responde a la no consecución de resultados positivos.

El calendario avanza a ritmo acelerado y Nacional debe recibir este domingo a Millonarios en el Atanasio. En la fecha 6 de la Liga, el equipo verde volverá a jugar con público en medio de un presente gris y con una prueba de fuego ante uno de sus clásicos rivales. Se espera que, para este partido, el uruguayo Pablo Ceppelini pueda ser convocado, así como también Dorlan Pabón, Óscar Perea, Brahian Palacios y Samuel Velásquez, jugadores que, a priori, podrían darle un poco más de brillo a este Nacional, que sigue sin relucir en medio de un pálido presente.