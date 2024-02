La jugadora de la Selección Colombia, Mayra Ramírez, demostró por qué es la jugadora más cara del mundo al marcar un golazo que le dio la clasificación a su equipo, Chelsea, en la FA Cup femenina contra el Crystal Palace.

La anotación se daría sobre el final del partido cuando aún prevalecía el empate en cero. Fue ahí cuando su compañera Ashley Lawrance lanzó un centro que Mayra capitalizó en un golazo que terminaría siendo el único del partido y le daría el tiquete al Chelsea a la siguiente ronda de la copa inglesa.

Señoras y señores, con ustedes, Mayra Ramírez 🇨🇴, el segundo traspaso más caro en la historia del fútbol femenino. La colombiana facturó así su primer gol con Chelsea. Disparate total. pic.twitter.com/teoYMrZLxn — VarskySports (@VarskySports) February 11, 2024

El apoyo de su entrenadora

La entrenadora Emma Hayes elogió a la delantera tras su gol en la victoria de Chelsea a Crystal Palace: “Estoy encantada de que Mayra haya marcado un gol de clase mundial. Cuando juegas contra equipos que dejan muchos cuerpos bajos, es mucho más difícil, no hay mucho espacio. Veamos qué sucede cuando los equipos no cierran ese mismo tipo de espacio. Pero se mantuvo concentrada para lograr su objetivo y vaya objetivo que era. Debería haber conseguido uno justo antes, cuando golpeó la barra, pero el objetivo era un final de Clase Mundial", afirmó la cabeza de los "blues".

"If we could create one moment for her, that's her quality." 💙



A message from @EmmaHayes1 on Mayra's goal. pic.twitter.com/pfc6c1l51b — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) February 12, 2024

Como una superestrella

Mayra Ramírez ahora está de moda en la hinchada del Chelsea, luego de la anotación fue ovacionada por los cerca de 3.500 asistentes al partido al ritmo de Bella Ciao. “Her name is Mayra. She is from Colombia. She plays for Chelsea. She is so strong, she is so strong she is so strong strong strong”, a este canto y ritmo se movían los aficionados "blues".

Celebración del gol del triunfo

Este gol no solo ha dejado una huella en el fútbol inglés, sino que también ha resonado en todo el mundo. Los fanáticos del fútbol de todas partes han elogiado la habilidad y la creatividad de la colombiana, y su gol ha sido compartido y visto millones de veces en las redes sociales.

Pero más allá de su gol, Ramírez ha demostrado ser una jugadora excepcional en todos los aspectos del juego. Su habilidad para leer el juego, su velocidad y su capacidad para crear oportunidades de gol son solo algunas de las cualidades que la han convertido en una de las jugadoras más valiosas del Chelsea y de todo el planeta.

Con su habilidad y talento, Mayra Ramírez está destinada a alcanzar nuevas alturas en su carrera futbolística. Su gol de talla mundial ha dejado una impresión duradera y estamos emocionados de ver qué más tiene reservado para el futuro en su club y en el combinado tricolor.