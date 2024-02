Atlético Nacional pasa por un mal momento, pues ya suma cuatro derrotas de manera consecutiva y el equipo carece de ideas y generación de juego, pero Eric Ramírez dejó su mensaje sobre que puede estar pasando y quién o quiénes son los responsables de la situación: "Se lo que significa Atlético Nacional y siempre está obligado a ganar, aquí no se trata de quién esté, nosotros todos tenemos que luchar por ganar, los culpables somos todos porque todos estamos hay como grupo".

De manera oficial el Club Atlético Nacional anunció que la salida de Jhon Jairo Bodmer era por temas ajenos a lo deportivo, dicen desde el Club que fue por temas de amenazas en contra de él y su familia, pero hablando desde temas futbolísticos, el entrenador no venía bien, pues arrastraba goleadas escandalosas ante clásicos rivales, varios partido perdidos, un juego que no convencía al hincha verde y una idea de juego que no perduraba a lo largo de los partidos.

Pero la responsabilidad no es solo del entrenador que se fue sino de toda la plantilla, Eric Ramírez dejó su mensaje y lo que se va a hace dentro del grupo para cambiar el rumbo de la situación: "Nosotros estamos intentando cambiar esta situación como grupo, ahora está el nuevo profe, tiene la confianza de nosotros, tenemos que trabajar y esperar el partido del miércoles, porque estas situaciones no se cambian hablando, las situaciones se cambian allá dentro de la cancha, tenemos que llegar al partido del miércoles y ganar".

El equipo sin duda necesita estar en perfectas condiciones y cambiar bastantes detalles para encarar el partido de mitad de semana por Copa Libertadores en donde además debe remontar un marcador adverso de 1-0, Ramírez entregó ese mensaje que se maneja en la interna del grupo para encarar ese crucial encuentro: "Estar en Nacional te obliga a ir a ganar todos los partidos, entonces físicamente siempre nosotros tenemos intentar estar bien, igual que mentalmente para estar bien para el partido".