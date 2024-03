Independiente Santa Fe realizó su última práctica antes de enfrentar a Fortaleza CEIF por la Fecha 11 de la Liga BetPlay donde los leones oficiarán como locales. El equipo que viene de sumar cinco victorias seguidas, con dos bajas importantes como lo son Chaverra y Velásquez por sanción, buscará seguir sumando puntos.

Daniel Torres dio declaraciones previas a los medios de comunicación, frente a la preparación de este juego y cómo se encuentra el estado de animo del equipo frente a todos los buenos resultado que se han presentado.

Daniel se mostró cómodo dentro del esquema que Peirano comenzó a implementar hace varias fechas y le ha dado buenos resultados, donde el mediocampista siempre es protagonista: “Ese módulo nos afianzó defensivamente, generó que el equipo se sostuviera más y pudiéramos ir más adelante, por ahí dicen que lo que sale bien no hay que intentar cambiarlo y eso es lo que se ha estado haciendo. En Medellín jugaba ahí y pues eso me permite conocer la posición y lo que se necesita para aportarlo al equipo”.

“Cada uno es diferente, lo diferente es bueno y lo que tiene Jhojan para aportar al equipo es bueno, esperamos que salga todo muy bien”, agregó, dándole todo el respaldo a Jhojan Torres quien es el llamado a remplazar a Yilmar Velásquez.

Torres agradeció el gran acompañamiento de la hinchada quienes dice han sido fundamentales en todos los buenos resultados: “Agradecerles. La unidad con ellos es fundamental en todo el proceso, para conseguir esos buenos resultados se necesita todo ese apoyo, hemos estado renovando la fe”.

“De técnico a jugador son cosas que intento no pasar la línea más allá de los elogios que pueda recibir por parte de él o de cualquier persona, sé cuál es mi posición e intento respetarla y a partir de ahí responder bien cada partido. Igual si el fin de semana no lo hago bien creo que cambia (risas) intento no desenfocarme y saber que es partido tras partido”, comentó el mediocampista respecto a los elogios de su técnico por su buen rendimiento y aporte dentro del equipo.

No se guardó nada respecto a las expectativas frente al partido con Fortaleza y dejo claro que el objetivo de todos es llevarse los tres puntos: “Somos locales, estamos con nuestra gente, venimos de partidos muy buenos y queriendo sumar una victoria más. Van a tener que esforzarse bastante, nuestra forma de juego es intensa, intentamos recuperar lo más rápido y arriba posible, por la manera que planteamos los partidos vamos a ver como se comportan ellos”.

“Yo lo que puedo aportar es que Cristo ha entrado como en aquella oportunidad estuvo y eso hace gran diferencia. Se le abrió las puertas a él, los muchachos y todos los que estamos adentro somos testigos de ello que en el momento de que le abrimos la puerta todo ha fluido”, comentó Torres respecto a la comparación del equipo del 2014 con este del 2024, siempre dejando claro que el tema espiritual lo es todo para él y la cosecha de resultados.

Daniel aprovechó para hacer un llamado a la hinchada para que vuelvan a acompañarlos y vistan el estadio de los colores representativos: “El que representa es Santa Fe. Hay que pintar esas tribunas de rojo y blanco que se ve hermoso y lo esperamos mañana”.

“Si, anhelo volverlo a hacer aunque no es de mis prioridades, mi función es otra, pero bueno, un gol nunca se desprecia”, finalizó Daniel Torres hablando sobre el deseo de volver a marcar un gol con la camisa de Santa Fe.