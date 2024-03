Sin duda alguna uno de los hombres que hacia su debut por liga y que acompañó la rueda de prensa fue Santiago Cuero quien usó el dorsal cardenal número 25.

Santiago que jugó los 90 minutos, presentó cuatro despejes ganando duelos a los delanteros contrarios, haciendo una gran labor en defensa; sobre eso el jugador comentó sobre su debut: "Me considero un jugador joven, con mucho para aprender y mucho ímpetu, con capacidades físicas que me respaldan y con un recorrido corto pero que he aprendido bastante de los directores técnicos y compañeros".

Al ser preguntado por el juego elogio el trabajo del arquero Andrés Mosquera Marmolejo quien en varias ocasiones salvo el arco cardenal, “sabemos que es un gran guardameta, entrega lo máximo por el equipo, nosotros tratamos de respaldarlo adelante haciendo los goles, cubriéndole la espalda pero el siempre está para nosotros", agregó Cuero.

Para Santiago Cuero fue un encuentro de emociones debido a que enfrentaba a sus ex compañeros con los cuales había logrado el ascenso para el equipo amix de la capital de la República, sobre eso expresó: "Buscamos neutralizar jugadores referentes como Navarro, buscamos ser fuertes en los duelos defensivos y ofensivos".

Para el debutante también fue importante el apoyo de la hinchada del expreso rojo que acudió en masa al estadio 'El Campín', así como su responsabilidad con la institución, "cuando llegas y vez a la hinchada, te exige pero te da un plus para poder afrontar el partido, a veces con los gritos de ánimo de la hinchada y siento que me da un aire más cuando lo necesito, siento que los niños me ven como un referente y considero que debo dar mi máximo", indicó el jugador cardenal.

Si bien es cierto el trabajo de Cuero fue muy importante, por eso fue cuestionado sobre una jugada donde incursionó en ataque, donde pudo ser su primer gol, "cuando un llega a esos momentos donde hay tan poco tiempo para resolver uno trata de tomar las mejores decisiones", concluyó. Sin duda alguna el debut no le pesó al joven, demostrando el buen trabajo del director técnico al momento de hacer los ajustes al equipo.