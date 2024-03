El inicio de la era Repetto no fue el esperado, ya que por la premura del campeonato los puntos se hacen urgentes, pero lo visto en el Atanasio Girardot no es coherente con la urgencia de puntos que tiene Atlético Nacional.

Lo que si se puede rescatar es la "seguridad defensiva" que ha logrado el verdolaga ya que en los últimos dos compromisos ha logrado salir con el arco en cero, ante Junior en Barranquilla y ante un Bucaramanga que viene siendo uno de los mejores de la liga.

Esa naciente solidez se puede resumir en dos palabras... Aguirre-Arias. Esa ha sido la dupla de centrales que se ha encargado de dar una noble seguridad y respaldar a un Harlen Castillo que está en un bajo nivel.

Así habló el defensa paisa sobre la angustia y mala momento por el que vive Atlético Nacional: "Nosotros somos conscientes de la situación que se está viviendo. Es verdad que nos duele, creo que por eso se refleja como decía el profe en la cancha, pero tenemos que ser muy sabios y no dejarnos llevar del ambiente ni de local ni de visitante. Todos quisiéramos más apoyo pero sabemos que las personas no tienen más paciencia".

Aguirre también destaca el arco en cero en los últimos compromisos: "Ya van cinco partidos donde no se convierte gol pero creo que también es rescatable que se ha venido sacando el arco en cero y creo que el profe nos ha implantado mucho eso, que se empieza desde atrás para adelante".

Juan Felipe también resaltó el cambio en la mentalidad defensiva ya que desde que se implantó nuevamente como titular Nacional ha ganado una suerte de solidez: "En la defensa lo que ha cambiado es la mentalidad, creo que antes nos partíamos y los delanteros solo se preocupaban por atacar y dejaban toda la responsabilidad atrás, hoy en día todos estamos luchando los rebotes, los balones, tener la vigilancia cerca, eso va a ayudar mucho a que desde atrás para adelante podamos estar más tranquilos, más seguros".

Estamos convencidos que Juan Felipe Aguirre es tal vez uno de los dos o tres jugadores que no ahorran una gota de sudor y una actitud incontestable y así lo reflexiona el defensa paisa: "No hago nada, es el Espíritu Santo a través de mí que suda la cancha, que juega. Creo que el profesor sí hay algo que me corrige es algo del jugador colombiano que creemos que solo con talento podemos llegar lejos (...) Pero el el profe ha venido a implementar eso de la garra charrúa. Ya sabemos que con el escudo no se va a ganar".

Aguirre finaliza la rueda de prensa hablando del relacionamiento con Juan José Arias en la que se ha visto de mejor manera: "Hablan de que somos más sólidos de que estamos bien, pero también sabemos que el día de mañana podemos ser los peores si cometemos un error. Creo que lo que me falta a mí lo tienen otros defensas como Mosquera, Bernardo, Simón y el mismo Arias y lo que yo tengo de pronto no lo pueden tener creo que todos estamos aptos para para jugar" puntualizó Aguirre.