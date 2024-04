La Equidad enfrentaba a Junior en condición de visitante en un juego clave para permanecer en el grupo de clasificados y poder asegurar su presencia en la siguiente instancia, pero la victoria fue para los tiburones, pero justamente el entrenador de La Equidad; Alexis García dejó sus sensaciones sobre las claves del partido y porque su equipo no pudo sumar en Barranquilla.

"Yo creo que el equipo generó algunos remates, Junior hizo un bloque bastante bajo con los diez, en el segundo tiempo se jugó muy poquito entonces eso dificultó mucho el juego, pero nos faltó creatividad para romper esa defensa, nos faltó el ritmo que no lo permitió el juego mismo porque fue un juego muy cortado, después de que Junior quedó con diez no jugamos casi".

La Equidad quedó con un hombre más desde el minuto 32' ante la expulsión del defensor central Jermain Peña, pero aun así, los aseguradores no lograron llevarse ni siquiera un empate, Juan Mahecha dejó su análisis de que pasó en el juego: "Faltó un poco más de movilidad por parte de todos, vimos a Junior que se replegó, los tuvimos en campo de ellos, estaban era buscando un contragolpe que era lo que teníamos que cuidarnos nosotros, nos faltó esa fluidez de hacer más paredes, de tener más interacciones entre nosotros mismos para poder romper esa defensa de Junior".

Luego de quedar con un jugador más, Equidad hizo variantes para intentar sumar en el marcador, no lo logró, pero el maestro Alexis García explicó las variantes que hizo para intentar ganar el partido: "Tuvimos precaución con tres hombres que quedaron mano a mano con los tres de ataque de Junior, lanzamos laterales porque ellos volvían, entonces solo quedaba Pérez arriba marcado con los dos centrales, yo no veía la verdad riesgo, pero creo que el equipo tuvo jugadas más claras de gol en el primer tiempo cuándo estábamos once para once, que en el segundo".