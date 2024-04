Gracias a la victoria lograda ante Envigado 1-0 en condición de visitante, Atlético Nacional llegó a tres victorias consecutivas y se acerca al grupo de los ocho primeros en la tabla de la liga colombiana. Luego del compromiso, el profesor Pablo Repetto ofreció declaraciones a los medios de comunicación.

“Veíamos en la previa un partido durísimo por el rival, hoy el clima estaba complicado y podía jugar en contra. El equipo comenzó bien, a la primera jugada de gol la convertimos. Ellos son un equipo que tienen un buen manejo en el medio, lo hicieron por momentos. Cuando arrancó el segundo tiempo ellos habían tomado un predominio en esa parte de manejo hicimos algunos cambios para darle más solidez al medio”, afirmó el uruguayo sobre el desarrollo del partido.

Además, Repetto agregó: “En el último tramo se hizo un partido más abierto, que después a nosotros nos faltó terminarlo mejor para no terminar sufriendo. Ganamos nuevamente, esto afirma cosas buenas, sobre todo en la actitud, en la concentración del equipo y la entrega y bueno, a mirar lo que viene y a seguir trabajando y a lograr resultados”.

A pesar de llevar casi un mes en el cargo, al director técnico todavía se le pregunta sobre su esencia deportiva, a lo cual respondió: “Me ha tocado dirigir equipos en donde uno está acostumbrado que lo único que sirve es ganar y la gente lo exige y generalmente sé que cuando un equipo no está fuerte y tiene que defenderse con una línea de cinco, lo voy a hacer, pero cuando veo que puedo buscar el segundo, lo voy a buscar. Cada uno puede decir lo que quiera, a mí me gustan los equipos que propongan, que son ofensivos”.

El verde ajusta tres partidos sin recibir goles, lo cual representa un avance defensivo en el semestre, sobre este tema Repetto comentó: “Cuando uno habla de mejorar en defensa, habla que el equipo mejora en defensa, lo mismo que pasa en ataque, no necesariamente podemos hablar del golero que no recibe o los centrales, yo creo que el equipo está más fuerte en esa parte y todos se sacrifican cuando no tenemos la pelota".

Y agregó: "hay dos facetas del juego, cuando tenés la pelota y atacás y otra es cuando no la tenés y defendés y hoy estamos mejor en la faceta, cuando no la tenemos y tenemos que defender, porque hay un compromiso entre todos y hemos logrado resultados positivos”.