El conjunto cardenal recibía en el Nemesio Camacho 'El Campín' al cuadro boyacence con la necesidad de la victoria teniendo en cuenta los últimos resultados. Jersson González, canterano del expreso rojo fue la figura del encuentro con dos anotaciones que abrieron el marcador y "destrabaron" un partido que pintaba complicado en un inicio.

"Fuimos hacía adelante y por eso llegaron esos dos goles justos", declaró el bogotano de 22 años luego de terminar el encuentro, dichas anotaciones fueron celebradas con un ADN santafereño especial, ya que en la tribuna se encontraba el histórico goleador Leider Calimenio Preciado quien fue su mentor en divisiones menores.

Jersson remarcó lo difícil que han sido estas últimas semanas luego de su lesión en el encuentro vs Deportivo Pereira: "Vengo de una lesión y por momentos no me encontraba", hoy tuvo su revancha personal siendo su primera titularidad por liga desde aquel tormentoso día de su lesión, adicional el nacido en Bosa recalcó la unión que se tiene al interior del equipo, respaldando la actuación de su compañero Daniel Moreno quien ha venido siendo resistido por la hinchada cardenal "Nuestro grupo siempre va respaldar, vemos el trabajo de Daniel y vamos a estar para él" y no solo fueron estas declaraciones, en la cancha una vez la paleta anunciaba el cambio del número 17, Jersson recorrió la mitad de la cancha para brindarle un sentido abrazo y mostrar de esa manera el apoyo a su compañero.

También tuvo palabras para describir su sentir hacía la hinchada del león "Se del esfuerzo que hace la hinchada por venir, hoy puse mi granito y la sensación es increible", recalcando de esta manera la importancia del "jugador 12" quien una vez más respondió a la cita con su amado equipo y el canterano aportó para que toda la gente que fue apoyar saliera del estadio con una sonrisa en el rostro.

"A nacional tenemos que quitarle la cabeza"

Con base al encuentro que se viene vs Atlético Nacional, Jersson fue enfático con la actitud que el plantel tendrá en dicho encuentro que servirá para sellar la clasificación y complicarle el ingreso a los ocho a un duro rival que siempre en finales se agranda y podría complicar.