La Liga Femenina sigue avanzando y los encuentros se van reduciendo en busca de los ocho equipos clasificados para buscar la estrella de 2024. Las aseguradoras visitaron a Independiente Santa Fe Femenino en el 'coloso de la 57' y lograron llevarse un punto para su objetivo.

El técnico Albeiro Erazo fue claro al indicar que "merecimos un poco más, a pesar que Santa Fe en los porcentajes tuvo más la pelota, fuimos un equipo ordenado, creamos más opciones claras, para pensar que podíamos ganar el partido".

Sobre la falta de gol el técnico comentó: "Esto es fútbol, seguimos con nuestra deficiencia, creamos, construimos, llegamos por fuera, por dentro y no concretamos, esto es de seguir trabajando, tenemos un buen grupo y lo han demostrado, se le paran de frente a cualquier rival y eso es de admirar, esto es de paciencia, pero pienso que van a venir buenos resultados para nuestro equipo y vamos a salir de esa posición tan incómoda", agregó Erazo.

"Paola es mi "amiguis", como yo le digo, desde que conozco a Paola, la quise llevar a un equipo y luego de tratarla, conocerla y trabajar con ella es aprender los dos, ella me enseña muchas cosas, por ejemplo me ayuda en el trato con las jugadoras, con ella hemos logrado eso y es un aprendizaje muy bonito y ojalá los resultados se nos den más adelante", indicó Albeiro sobre el apoyo que tiene con la ex jugadora Paola.

Sobre el crecimiento de las aseguradoras, su técnico comentó que: "Hemos crecido, haciendo cosas importantes, debemos volvernos fuertes en la parte defensiva y mejorar en la ofensiva, para nosotros todas van a ser finales, veo al equipo trabajando muy bien".

"La deficiencia siguen siendo los goles y los partidos se ganan con goles y eso es lo que nos va a dar la tranquilidad, pero en términos generales venimos creciendo y este no es el techo de Equidad. Creo que a Equidad se le está olvidando celebrar y eso cuesta también", puntualizó el director técnico asegurador.

Albeiro recalcó mucho la falta de gol por parte de su equipo, "habíamos planteado otras cosas que tampoco salieron, pero seguimos pecando en el gol, yo creo que eso es lo que marca la ruta de los partidos, en el momento que mejoremos en eso, mejoramos en otras cosas, porque hay situaciones que también las limita eso como la emoción del juego de estar por encima del marcador. Queda uno con el sinsabor que podíamos ganar un poco más", finalizó el técnico.

En la próxima fecha las aseguradoras recibirán a Internacional Palmira en el estadio Metropolitano de Techo.