Tres mil novecientos metros sobre el nivel del mar fueron suficientes para que Always Ready se impusiera a un Independiente Medellín débil que no supo manejar el partido en Bolivia.

Independiente Medellín visitó el Estadio Municipal de El Alto en Bolivia este jueves para su debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tras asegurar su lugar al vencer a Tolima por penales en el Manuel Murillo Toro. El partido exhibió la debilidad del equipo, no solo debido a la altitud, sino también en el control del juego con y sin balón, lo que resultó en una derrota por 2-0. Este resultado lo posiciona en la cuarta posición del grupo con una diferencia de goles de -2.

Alfredo Arias optó por un esquema 5-4-1 en el que alineó a Chaux en el arco; Chaverra y Fory en las bandas defensivas, mientras que Ortiz, Torijano y Palacios ocuparon el centro de la defensa. El mediocampo contó con la presencia de Pablo Lima, Alvarado y Moreno, con Orejuela desempeñándose más en labores ofensivas por las bandas. Ménder García fue el único delantero, aunque su función principal fue trabajar por las bandas en lugar de actuar como referencia en el área rival.

Esta elección de formación tan defensiva respondió a dos factores clave: primero, la reciente derrota por 4-1 en casa frente al América, donde se evidenció la fragilidad defensiva del equipo; y segundo, el hecho de ser visitante en una región de gran altitud, lo que requería una estrategia que priorizara la recuperación del balón y los contraataques como principales armas del equipo.

Flavio Torres planteó un esquema 4-1-4-1 con Baroja en la portería, Medina y Cuellar en las bandas defensivas. Caicedo y Suárez se ubicaron en el centro de la defensa, respaldados por Herrera como pivote. En el centro del campo, Carabalí y Rodrígues de Souza ocuparon los carriles laterales, mientras que Matheus y Terrazas se desempeñaron en el medio como compañía del único delantero, Wesley da Silva. Con esta alineación, el equipo buscaba aprovechar la ventaja de la altitud para atacar y defender en bloques compactos, con el objetivo de equilibrar el juego en todas las zonas del campo.

El DIM agotó el aire en los primeros minutos

El árbitro inició el encuentro y se observó al Medellín en la búsqueda del control del balón en los primeros 10 minutos, manejándolo en su propio campo con el objetivo de intentar avanzar gradualmente hacia el área rival. Sin embargo, esta estrategia no dio muchos frutos, ya que cuando la pelota llegaba al área de Always Ready, el equipo colombiano carecía de un buen ataque y no lograba generar oportunidades de peligro, principalmente debido a la falta de proyección hacia adelante por parte de su planteamiento defensivo. Además, Always Ready se vio favorecido por su superioridad numérica gracias a sus bloques.

El encuentro poco a poco se fue transformando en un Always Ready conservando la posesión del balón, mientras que el Medellín optaba por replegarse en su propia defensa, a la espera de recuperar el balón y lanzar rápidas transiciones hacia el ataque en busca de oportunidades de contraataque. El equipo boliviano presionaba más arriba en el campo y, mediante centros y remates de media distancia, buscaba abrir el marcador. En varias ocasiones, estuvo cerca de anotar, pero se topó con las intervenciones de Éder Chaux, quien evitó varias oportunidades de gol. A partir del minuto 30, el Medellín comenzó a perder el control del balón con mayor facilidad, lo que Always Ready aprovechó para intensificar su ofensiva.

Como el que busca encuentra, el equipo local logró abrir el marcador casi al finalizar la primera mitad, aprovechando un balón parado que el Medellín defendió de manera deficiente. Tras un centro desde el costado izquierdo de la defensa del DIM, y encontrando desubicada a su línea defensiva, el delantero brasileño Wesley da Silva cabeceó el balón para poner el primero en el marcador.

Foto: Conmebol

El gol enterró al Medellín en la altura

En el entretiempo, Alfredo Arias decidió hacer un cambio, sustituyendo a Luis Orejuela por Anderson Plata, un jugador más rápido y orientado hacia el ataque, con la esperanza de cambiar el rumbo del partido. Sin embargo, el segundo tiempo comenzó de manera similar al primero: Always Ready mantuvo la posesión del balón y buscó el segundo gol, mientras que Independiente Medellín se replegó en su defensa, esperando una oportunidad de contraataque. Poco después del inicio del segundo tiempo, el equipo boliviano amplió su ventaja a dos goles, con un tanto proveniente de una jugada de pelota parada que terminó en un autogol de Pablo Lima.

🫣😣 ¡En su propio arco!



Pablo Lima desvió la pelota y dejó sin posibilidad a Eder Chaux para evitar el segundo gol y la derrota ante #AlwaysReady 🇧🇴 en la CONMEBOL #Sudamericana 🏆.#LaGranConquista pic.twitter.com/oZrVJnlhep — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 5, 2024

Alfredo Arias buscó igualar el partido con cambios ofensivos, al sacar a jugadores como Alvarado, quien tuvo un rendimiento bajo, Palacios, un defensor que perdía la mayoría de sus duelos, y Mender García, quien no lograba proyectarse al ataque. En su lugar, ingresaron Jhon Vásquez, Baldomero Perlaza y Jaime Peralta. A pesar de los cambios, Always Ready tuvo varias oportunidades para ampliar su ventaja. Independiente Medellín intentaba avanzar hacia el arco rival, pero se encontraba con una sólida defensa boliviana que no concedía espacios. A pesar de los esfuerzos del DIM, carecía de ideas claras y cometía errores en la recepción de balón en las bandas. Always Ready logró marcar un tercer gol a través de Del Valle, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Los momentos más destacados del DIM en el segundo tiempo incluyeron dos oportunidades protagonizadas por Peralta. En una de ellas, no logró llegar a un centro que buscaba conectar, mientras que en la otra, tras un buen desborde de Plata, recibió el pase atrás pero no pudo controlar correctamente el balón para realizar el disparo. A pesar de los intentos por las bandas, principalmente con Plata y Fory, las malas recepciones y entregas impidieron que el DIM concretara sus ataques de manera efectiva. El partido finalizó 2-0, con escasas oportunidades de gol para el DIM, que no pudo generar un remate claro y directo durante el encuentro.