Juan Felipe Aguirre fue el jugador escogido por Atlético Nacional para compartir sus declaraciones frente a los medios.

El defensor central tuvo el protagonismo de ser el autor de la única anotación para el elenco verdolaga, a los 24 minutos de la primer parte y en donde como dato curioso fue también el único futbolista del conjunto dirigido por Pablo Repetto, en recibir una tarjeta amarilla durante los 90 minutos que estuvo en el terreno de juego, en la derrota 1–2 sufrida en condición de local ante Fortaleza que llegó a los 19 puntos. En la actual temporada de la Liga Betplay 2024-I.

“Todos los partidos no son iguales y no siempre vamos a poder sacar el arco en cero que es nuestra convicción, hoy los goles fueron errores puntuales, ya que no tuvieron opciones claras y solo nos complicaron mucho en la pelota quieta", comentó al respecto sobre el rendimiento del equipo de acuerdo al sistema defensivo y el haber sufrido los 2 goles en menos de tres minutos.

"Nos afectó que los dos goles que recibimos fueran de manera rápida, porque ellos tienen muy buenos jugadores y a pesar de ser un equipo recién ascendido saben a qué juegan y lastimosamente ellos concretaron dos de tres opciones que tuvieron", dijo en relación, si el buen partido realizado por el equipo bogotano que dirige el joven entrenador de 36 años Sebastián Oliveros, fue sorpresivo o no se tenía esperado a que jugara de esa manera.

“Finalizando el primer tiempo se notó el desespero al haber estado abajo del marcador y errando muchos pases, para la segunda parte sometimos al rival, pero el futbol es muy cambiante para eso hay que mantener los pies sobre la tierra" finalizó la rueda de prensa Felipe Aguirre, puntualizando que pese a la derrota el grupo de jugadores tiene que alzar la cabeza y estar preparados para las próximas cuatro finales.