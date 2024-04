Gerardo Pelusso: "Me encanta ver el estadio de rojo, ahora es el equipo que debe dar una alegría"

Una visita especial recibió Independiente Santa Fe en el entrenó de la mañana del viernes, un técnico de la casa que le dio una de las más grandes alegrías a la hinchada santafereña.

Gerardo Pelusso acompañó el entrenamiento del equipo cardenal y también habló ante los medios de comunicación de su regreso a la capital.

Con alegría reflejó su visita a Bogotá y a Santa Fe, así lo comentó: “Han sido y van a ser días inolvidables para mi, he venido a visitar a mis amigos, fundamentalmente en el cuerpo técnico, ustedes saben que Pablo trabajó mucho tiempo conmigo, siempre estoy en contacto con ellos, así que estoy disfrutando de estos días, tengo muchas ganas de ir a ‘El Campin’, tengo muchas ganas de ir a Tenjo a un entrenamiento y juntarme con otros compañeros también”

“Es difícil lo que me plantea, porque habría que analizar a los equipos uno por uno, de repente algunos están dando buenas actuaciones y de los que se esperaba más no pasa, eso sucede en todos los países. No sabría decir, porque el único equipo que sigo de aquí es a Santa Fe, después obviamente que veo algunos partidos pero en el campo internacional no los he seguido” expresó Pelusso respecto a su cercanía con los equipos colombianos en las competiciones internacionales.

El técnico uruguayo también habló sobre las similitudes de su etapa como técnico de Santa Fe a la etapa de ahora de Pablo Peirano: “Si, hay algunos puntos en común porque evidentemente si trabajamos mucho tiempo con Pablo es porque pensamos muchas cosas igual, no en todas porque Pablo era un integrante muy importante en nuestro cuerpo técnico que vino a aportar cosas que él tiene muy importantes que yo no las tengo y nunca las tendré. Ahora está demostrando que es un técnico que tiene la capacidad de dirigir un equipo tan grande como lo es Santa Fe que lo hace bien, hay cosas que me gustan, a mi cuando los equipos van para adelante y quieren ganar a mi me gustan”

“No tengo duda de que Santa Fe llegará a las finales del campeonato, hay equipos como Bucaramanga y Tolima que también son muy buenos, los más grandes están peleando el octavo puesto. Si Santa Fe llega completo a las finales sin lesionados puede campeonar, pero ya sabemos que aquí se juega cada 3 días y la competencia es dura, hay que saber cómo llegar” afirmó Pelusso sobre las posibilidades de Santa Fe de ser campeón.

También llenó de elogios a Daniel Torres y lo reconoció como un lider y un ejemplo para el equipo:”Daniel Torres es un líder, es un caballero. Siempre entrena, es de los primeros que llega, de los que más se cuidan, uno de los que más corre, cuando uno sabe que hay un líder como esos todo lo que hemos conversado se puede hacer posible”.

“Al hincha no tengo nada que decirle, esta llenando, hace mucho no llenaba, me sorprendió gratamente, la hinchada esta respondiendo, me encanta ver el estadio de rojo. Ahora es el equipo el que debe darles una alegría “Finalizó así la atención de medios de Gerardo Pelusso, quién estará como invitado especial en el partido contra Atlético Nacional.