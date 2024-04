El bochornoso primer semestre del año acaba de terminar para Nacional. Tras quedar afuera de Libertadores en la segunda ronda del torneo continental, el verde paisa acaba de firmar, casi dos meses después, la eliminación de Liga que tanto venía aplazando.

Bajo la dirección técnica de Jhon Bodmer, Nacional ocupaba la casilla #15 con ocho puntos en siete jornadas; de ahí, tras la suma de malos resultados a lo largo de su gestión, el barco pasó a manos de Pablo Repetto (con un intermedio de tres partidos de interinato), quien, en ocho partidos dirigiendo al equipo suma tres derrotas, dos empates y tres victorias, y a falta de dos fechas para el final, se queda sin oportunidades de clasificar, con apenas 20 puntos en 17 partidos, y con un corte de 28 a 29 puntos para estar en cuadrangulares.

Pereira dio el batacazo final

Hoy se firmó la eliminación de Nacional de la Liga, la segunda del semestre, a partir de muy malos resultados, dados por un futbol simplón, impotente; por una planificación errónea que desemboca toda responsabilidad en las directivas y su pésima gestión, que hoy por hoy tiene a Nacional convertido en un equipo sin rumbo, sin alma, sin dolientes más allá de los hinchas, sin futbol, ni corazón, ni jerarquía para competir como siempre lo ha hecho.

El de hoy ante el Pereira es una muestra más de cada uno de los partidos de Nacional durante el semestre. Un equipo superado completamente por su rival, sin ideas, sin sentido de pertenencia y con unas ganas tremendas de que termine el partido para salir a vacaciones.

Nacional recibe la sentencia de su eliminación ante un verdugo más que digno, que le evidenció en el terreno de juego los resultados de un proyecto serio y ambicioso, donde todos reman hacia un mismo lado y tienen la confianza que les brinda el hacer las cosas bien en cada uno de sus niveles.

Pereira le demostró a Nacional lo que es ser un equipo de primer nivel en el futbol colombiano, con jugadores talentosos y comprometidos, que son el fruto de la inversión y no de la tacañería; jugadores a quienes se les compra la ficha y no se les firma contrato de préstamo, y que retribuyen eso en la cancha, con futbol vistoso y efectivo, ese que enamora la retina y pone al equipo en lo más alto.

De esta manera, el equipo matecaña cortó una larga racha ante el verdolaga: volvió a ganarle a Nacional en el Atanasio Girardot luego de casi 16 años; su última victoria había sido el 28 de septiembre de 2008.

El gol de Carlos Darwin Quintero a los 45 minutos del primer tiempo dictó sentencia final en el Atanasio para Nacional. El resultado fue corto pero certero, y aunque la cuenta pudo ser más larga, no bastó más para desnudar por completo un proyecto que muy pocos comprenden cómo se sostiene y del que la gran mayoría critican su forma y sus maneras, que van en contravía de lo que históricamente se hace en Atlético Nacional.

Hoy, el equipo recibió una bofetada de realidad, una señal de lo que se debe hacer, y cómo debe trabajar en adelante para volver a ocupar su lugar de privilegio. El tiempo dirá si quienes administran el equipo están comprometidos en recomponer el camino; por ahora, no queda más que cumplir con los dos partidos restantes del calendario (vs DIM y Tolima) y ver qué será del Atlético Nacional 2024-II, con una plantilla conformada al gusto y pedido del entrenador, quien tiene la gran responsabilidad de cambiar la cara del equipo, aunque, como todos sabemos, esto no depende esencialmente de él y sus decisiones.