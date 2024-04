Historial @JuniorClubSA Vs @oncecaldas (Liga) PJ: 195 PG: 74 PE: 59 PP: 62 GF: 308 GC: 277

Goleadores:

Arnulfo Valentierra (Once Caldas) 16

Sergio Galván (Once Caldas) 12

Nelson Silva Pacheco (Junior) 11

Iván Valenciano (Junior) 9