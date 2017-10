Venezuela y Colombia empataron en las Eliminatorias Rusia 2018 (0-0)

Hasta acá los acompañamos. Agradecemos a todos y los invitamos a seguir toda la información de las Eliminatorias a Rusia 2018 en Vavel.com. Hasta la próxima

FINAL DEL PARTIDIO!!! VENEZUELA 0-0 COLOMBIA

91' Colombia cobra tiro de esquina

90' Rincón es amonestado por falta sobre Cuadrado

90' Tres minutos de adición

89' Colombia la tuvo con el zapatazo de lejos de Cuadrado que se fue a un lado del palo derecho

87' Colombia cobra falta sobre Fabra

85' Venezuela cobra tiro de esquina

84' Venezuela hace un cambio: sale Córdova y entra Figueroa

81' Colombia la tuvo con el remate de Falcao que atajó el portero al tiro de esquina

80' Colombia hace un cambio: sale Chará y entra Muriel

77' Colombia la perdió con Moreno rematando desde afuera y Faríñez la atajó

75' Colombia hace un cambio: sale Sánchez y entra Aguilar

75' Venezuela cobra falta sobre Otero

73' Venezuela se acercó de nuevo, esta vez con Otero en el área al rematar y una vez más Ospina controló

71' Venezuela la perdió!!! Pase al área que le quedó a Rondón para empujarla y apareció Ospina para rechazarla

67' Los venezolanos buscan espacios y errores de la defensa para poder provocar daño

64' Colombia se lo perdió!!! Chará corrió desde el costado izquierdo hasta llegar al área, enganchó y le pegó muy fuerte para que se fuera arriba de la portería

63' Colombia hace un cambio: sale Cardona y entra Giovanni Moreno

61' Venezuela lo intentó de media distancia con Rincón quien le pegó el zapatazo justo al cuerpo del portero

60' Venezuela hace un cambio: sale Machís y entra Jhon Murillo

58' Venezuela la tuvo con Rondón, robándole el balón a Zapata en el área y rematando al cuerpo de Ospina que la envió al tiro de esquina

54' Venezuela hace un cambio: sale Martínez y entra Otero

53' Venezuela cobra falta sobre Rondón

51' Colombia cobra falta sobre Fabra

50' Los colombianos se han acercado con mucho peligro por los costados, les falta el definidor en el área

46' Colombia la perdió muy temprano con Cuadrado por el costado, rematando y el portero rechazando al tiro de esquina

COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA!!!

17:06. No hay cambios

17:05. Regresan los equipos al campo de juego

FINAL DEL PRIMER TIEMPO!!! VENEZUELA 0-0 COLOMBIA

45' Un minuto de adición

43' A los locales les cuesta encontrar a sus delanteros perfilados en ataque, aunque son agresivos para quitar el esférico

40' El juego tiene mayores emociones, con ambos equipos encontrando el camino al ataque, los locales por el centro y la visita por los costados

37' Colombia probó con Chará apareciendo por el costado, tras pase de Falcao, remató y el porteró controló en dos tiempos

36' Colombia la tuvo con Sánchez, tras el cobro de esquina, llegó el volante desde atrás para disparar se fue a un lado del palo izquierdo.

36' Colombia cobra tiro de esquina

35' Venezuela la perdió también!!!! Remate de media distancia de Martínez y se estrelló en el palo superior

32' Colombia cobra tiro de esquina

30' Colombia la perdió!!!!! Centro de Fabra para que Falcao la cabeceara sin marcaje alguno, Faríñez la atajó de gran manera y luego la rechazó en el área chica para después controlarla.

27' Venezuela cobra falta sobre Rincón

25' Los amarillos son quienes han propuesto en ataque, mientras que el local no encuentra la forma para atacar

22' Colombia cobra falta sobre Cuadrado

21' Los colombianos se han arrimado al área contraria, aunque es falta profundidad para crear acciones de peligro

18' Córdova es amonestado por falta sobre Cuadrado

16' Óscar Murillo es amonestado por la falta

16' Venezuela cobra falta sobre Rondón

13' Ambos equipos no consiguen pasar al último cuarto de cancha. Todo se juega en mitad de cancha

10' Venezuela cobra falta sobre Rincón

6' Colombia cobra falta sobre Cuadrado

3' Juego peleado en la mitad de la cancha, con los visitantes haciendo el primer pase al área que salió por encima del arco

INICIÓ EL PARTIDO ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA!!!

16:00. Todo listo para el inicio del partido entre la vinotinto y los cafeteros por las Eliminatorias de Rusia 2018 en Vavel Colombia

15:59. Venezuela usará su uniforme vinotinto. Colombia tendrá camiseta amarilla, pantaloneta y medias blancas.

15:58. Se escucha el himno de Venezuela

15:57. Suena el himno de Colombia

15:56. Salen los equipos al campo de juego para los actos protocolarios

15:50. Así se ve el camerino de Colombia (@EsLuisBrunal)

15:45 Los otros partidos de la Eliminatoria Rusia 2018 serán los siguientes: Chile vs Paraguay; Uruguay vs Argentina; Brasil vs Chile; Perú vs Ecuador

15:40. Venezuela aspira a conseguir los tres puntos que la saquen del último lugar y pueda acabar esta Eliminatoria con decoro

15:35. Colombia necesita ganar para poder acercarse a la clasificación, definir su cupo a Rusia 2018 en su casa y asegurar el segundo puesto por esta fecha.

15:30. Ambos equipos calientan en el campo de juego del Estadio Pueblo Nuevo

15:25. Formación confirmada de Venezuela: Wuilker Fariñez; Víctor García, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Rolf Feltscher; Tomás Rincón, Yangel Herrera, Sergio Córdova, Darwin Machis; Salomón Rondón, Josef Martínez.

15:20. Formación confirmada de Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Oscar Murillo, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Edwin Cardona, Juan Cuadrado, Yimmi Chará; Radamel Falcao.

15:15. Venezuela sale al reconocimiento del campo de juego (@SangreVT)

15:10. Acá están los convocados venezolanos para estas Eliminatorias:

15:05. Estos son los convocados de Colombia para este partido:

15:00. Ya se alcanzan a ver algunas partes del estadio con aforo lleno (@DeportesEH)

14:55. Colombia no gana en Venezuela desde 1996 cuando lo logró por 2-0, desde ahí no ha podido conseguir los tres puntos y mcho menos marcar una anotación.

14:50. La gente va ocupando su asiento en las tribunas del estadio. Se espera una buena afluencia de público (@CATERINAV)

14:45. El Estadio Pueblo Nuevo se ve en buenas condiciones, hace un agradable clima en San Cristobal (@PachecoKubler)

A partir de este momento iniciamos la retransmisión en vivo online del partido entre Venezuela y Colombia desde San Cristobal por las Eliminatorias de Rusia 2018

El Estadio Pueblo Nuevo esta listo para el gran partido de Venezuela vs Colombia en vivo.

Colombia no contará con Farid Díaz por lesión y tiene la duda respecto a colocar a James Rodríguez como inicialista

Venezuela dispondrá de toda su nómina disponible

Venezuela vs Colombia en vivo

El técnico de Colombia, José Pékerman, se refirió a los jugadores amonestados que están al borde de la suspensión pero estarán en la cancha: "Primero está este partido y un jugador no se puede reservar porque tiene amarilla. Tiene que dar todo en el partido sin privarse de nada, tenemos que jugar en estas condiciones".

Rafael Dudamel, entrenador de Venezuela, habló en rueda de prensa sobre lo que serán estos últimos cuatro partidos donde tendrán el objetivo de hacer un final de campaña decoroso: "No solo son los tres puntos lo que se juegan, también nos jugamos el prestigio de la selección nacional de Venezuela. Pareciera que siendo últimos en la tabla de clasificación no tenemos nada que perder, pero no es así. Tenemos demasiado en juego".

Eliminatorias Rusia 2018 en vivo

En territorio venezolano no juegan desde el 26 de marzo de 2013, en Ciudad Guayana, ganando los locales por 1-0.

La última vez que se vieron fue el 1 de septiembre de 2016 en Barranquilla, con victoria colombia por 2-0.

Con Venezuela como local, de los siete juegos disputados, los locales ganaron dos, la visita una y empataron los otros cuatro encuentros.

Por Eliminatorias, jugaron 15 partidos donde los venezolanos ganaron tres veces, los colombianos lograron siete e igualaron en cinco ocasiones.

Venezuela vs Colombia en vivo han jugado 38 partidos en total, con siete victorias vinotintos, 18 de la tricolor y 13 empates.

Ver partido Venezuela vs Colombia en vivo

En su anterior partido, contra Ecuador en Quito, venció por 0-2

Colombia tiene la clasificación muy cerca, con sólo una victoria esta tarde podrá soñar con estar en territorio ruso, pero deberá esforzarse por ser mejor contra un rival de mucho cuidado.

Su último partido fue en Santiago contra Chile, cayendo por 3-1

Venezuela ya no tiene nada por qué jugar en estas Eliminatorias, con el último lugar y varios partidos sin ganar, será el juez de los aspirantes a clasificar.

Minuto a minuto del partido Venezuela vs Colombia en vivo

Esta tarde se pondrán los ojos en la ciudad fronteriza de dos países que han tenido roces políticos pero esperan dejarlos a un lado en la cancha, con los visitantes buscando ganar para tener la clasificación a un paso.

¡Buenas Tardes! Bienvenidos a la retransmisión en vivo online del partido Venezuela vs Colombia en vivo por las Eliminatorias de Rusia 2018. Este juego se disputará en el Estadio Pueblo Nuevo en San Cristobal, Táchira.