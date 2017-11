Corea del Sur derrotó a una Colombia llena de dudas

Google Plus

Corea Del Sur: Seung Gyu Kim; Chul Soon Choi, Hang Hyun So, Kyung Won Kwon , Kim Jin Su; Chang Hoon Kwon, Yo Han Ko, Ki Sung Yong, Jae Sung Lee; Keun Hoo Lee, Heung Min Son.

Los coreanos fueron en masa a ver a su selección ya que de 25000 entradas pronosticadas se vendieron 30000 debido a la atención que generó la selección Colombia con James Rodríguez y el resto de sus futbolistas. Después de los actos protocolarios, el balón rodó y ambos equipos mostraron sus intenciones pero fueron los locales los más incisivos ya que la defensa visitante se mostraba dubitativa en varias jugadas.

Tanto llegaron los asiáticos al arco de Leandro Castellanos que a los 11 minutos Son Heung Min aprovechó un error en la defensa de su rival y le pegó suavememte al esférico para que entrara a la red, posterior al gol de su contrincante a los colombianos se les notó un poco desesperados, no encontraban su fútbol y no lo hallaron en el resto del primer periodo de juego.

El segundo tiempo fue un poco mejor para Colombia pues comenzó a llegar más al arco de Corea del Sur con Duván Zapata más activo en la zona de ataque, a los 49 minutos el árbitro le perdonó la tarjeta amarilla al capitán de Corea del Sur y si amonestó a Abel Águilar por infracción.

A los 53 minutos Edwin Cárdona cobró un tiro libre pero el guardameta del seleccionado local atrapó el balón sin problemas, a esas instancias del partido la posesión y juego se tornó más equilibrado pero los suramericanos eran más imprecisos en su fútbol.

Transcurría el minuto 61 cuando Son Heung Min tiró al arco y Leandro Castellanos solo tapó a medias para ver como el segundo tanto de Corea del Sur llegaba en un encuentro que ya dejaba muchas dudas en la selección visitante.

Los tigres de Asia no desaprovecharon las ventajas en defensa que dio Cristian Zapata ya que no anticipó bien a los delanteros coreanos que fueron el dolor de cabeza durante todo el juego para Colombia, pero fue el mismo Zapata al minuto 77 quien marcó el descuento para la visita que siguió buscando el empate mas no lo encontró por falta de asociaciones y definición.

Colombia luchó pero no pudo con el planteamiento de Corea del Sur que encontró un bálsamo a las críticas en esta victoria debido a que tenía rato sin conocer la victoria, ahora José Néstor Pékerman tendra un duro trabajo para armar una nómina con mejor fútbol con miras a enfrentar a la selección de China el martes 14 de noviembre.