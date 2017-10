Hernán Torres: "Tuvimos un buen primer tiempo, pero después perdimos el fútbol"

Google Plus

Foto: América de Cali

América de Cali quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Águila ante su rival de patio, el Deportivo Cali, en un partido que terminó 0-0 y gracias a la victoria en la ida 1-0 del equipo azucarero, los dirigidos por Hector Cárdenas se instalan en la siguiente fase.

Hernán Torres, director técnico de los diablos rojos, declaró en rueda de prensa sobre la actuación de su equipo: "El equipo tuvo intensidad, tuvimos la opción del penal, pero no se concretó". El equipo escarlata anduvo mal en el segundo tiempo, a lo que el técnico señaló: "Pienso que el equipo tuvo un buen primer tiempo, con más intensidad que fútbol, pero después perdimos el fútbol del primer tiempo y con ello, también la generación, no se volvió usar a Lobóa y el Cali aprovechó eso".

En lo que va del semestre, América ha decepcionado a su hinchada, ya que a la hora de la verdad, el equipo no juega bien y siempre se ve sometido por su rival. Uno de los aspectos más cuestionados en este partido fue la actuación del segundo tiempo, a lo que Torres explicó: "Me parece que entramos mal en la intensidad, entramos peloteando y eso le facilitó el juego al Cali, perdimos la movilidad y ya no pudimos jugar como en el primer tiempo, intentamos con Brayan, pero fue controlado".

Los clásicos del Valle siempre se han caracterizado por dar emoción, calenturas, espectáculo y sobretodo goles, pues en los últimos enfrentamientos de estos equipos por Copa, siempre hubo anotaciones. En esta ocasión, el compromiso no estuvo a la altura y dejó mucho que desear tanto en lo futbolístico, como en la actitud de ambas escuadras.

A Torres se le cuestionó sobre el bajo rendimiento en este clásico y el estratega respondió: "Yo puedo hablar solo por América y ante eso pienso que tuvimos un buen primer tiempo, donde tuvimos la pelota, hicimos buen futbol, buscamos opciones de gol y tuvimos al Cali en su zona, pero en el segundo tiempo perdimos el juego, jugamos muy atropellados y eso facilitó para que el rival nos controlara".

Durante este semestre, el conjunto escarlata ha sido señalado por todos los medios, ya que las contrataciones que se hicieron para ayudar al equipo no han dado los frutos esperados. Jugadores como Fernández, Loboa, Botinelli, Lizarazo, Bernal y Tipton, han dejado mucho que desear ya que se esperaba un desempeño muy diferente al mostrado hasta ahora en el equipo.

"Teníamos el volante que jugaba a las espaldas de Pérez y este siempre suele ir mucho al costado, entonces lizarazo quedaba para recibir y generar, junto con Loboa y Palacios, pero en el segundo tiempo no funcionó esa conexión y yo intentó recuperar eso metiendo a Brayan, pero igual fue controlado y con ello perdimos el fútbol y la generación", declaró el estratega americano cuando se le preguntó por el rendimiento en la banda izquierda de Loboa y Palacios.