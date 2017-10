Jorge Da Silva: "Nuestra intención fue salir a ganar los 3 puntos"

Foto: Win Sports

El técnico uruguayo, tras el empate de visitantes en el estadio Palogrande, aseguró que se van con un "sabor amargo" debido a la necesidad que atraviesa el América y lo importante que eran los 3 puntos. En este momento, están en zona de descenso directo ante la victoria de Jaguares. Parcialmente están en la tabla del todos contra todos de duodécimo con posibilidad de bajar más; en el descenso se encuentran penúltimos con 122 unidades, por encima está el equipo de Montería con 124.

Con referencia al empate, Jorge Polilla Da Silva se refirió: "Nos vamos con un sabor amargo porque quizás en otro momento un punto en Manizales era positivo, pero dada la necesidad que tenemos nos sabe a poco. La intención y la idea era salir a ganar los 3 puntos. No hicimos las cosas necesarias para obtener la victoria. El resultado es justo porque ninguno hizo méritos para ganar".

Por otra parte, el director técnico habló sobre el juego de su equipo: "El equipo no tuvo la claridad ofensiva para ganar los 3 puntos. Nos faltó juego para ganar. Al equipo le cuesta generar opciones, y cuando las creamos, no las definimos. El equipo está siendo más sólido y concentrado. Nos está faltan la generación".

El Polilla Da Silva también aseguró que el hecho de jugar sabiendo el resultado de su rival en el descenso aumentó la presión: "Los resultados no nos ayudan, nos tocó jugar los dos partidos con resultados vistos. Vamos a luchar hasta el último partido y tenemos fe de sacar esto adelante. Todavía depende de nosotros todo".

De la misma manera, quiso hacer énfasis en uno de los temas que más preocupa a la hinchada de los diablos; el descenso: "Es el factor principal por el cual el equipo no se ha podido soltar. El equipo ha mejorado y tiene mejor recuperación. Nos falta arriesgar cuando tenemos la pelota. Lo intentamos, pero somos apurados y tomamos decisiones que no son las mejores. Sabíamos que no iba a ser fácil. Estamos en zona de descenso, pero tenemos para revertirlo. Debemos levantar la cabeza, no podemos permitir que ningún jugador se entregue. Debemos sacar al equipo de esta situación tan fea. Nuestro gran objetivo es cambiarle la cabeza al futbolista".

La necesidad de América es crítica. A pesar de que de los últimos 6 puntos ha conseguido 4, la reacción es algo tardía. Le restan seis fechas para alejarse del infierno en el que hoy nuevamente se ven envueltos. El equipo de Montería los superó en la tabla del descenso por 2 unidades. La próxima fecha de liga será el domingo 1 de octubre (17:45h) ante Cortuluá de local.